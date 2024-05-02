Детский нейропсихолог: "Гаджеты нужно учиться встраивать в структуру жизни"

Первое, что произносят родители на приеме у детского психолога: "Почините мне ребенка, он застрял в гаджетах". За последние пять лет число взрослых, обратившихся к профильным специалистам с такой проблемой, выросло на 20-25%. Действительно ли смартфон отупляет и делает детей истеричными? Существует ли гаджетозависимость и как не допустить ее? Как организовать цифровой детокс детям? В интервью Волга Ньюс об этом рассказала директор центра детской нейропсихологии "Счастливые детки", кандидат психологических наук, доцент кафедры педагогики и психологии СГСПУ, детский нейропсихолог Тамара Фирсова.
- Современные дети жадно впитывают цифровую культуру. Многие уже в 2-3 года умеют обращаться с планшетом или телефоном. Гаджеты в целом - это польза или вред?
- Как у любого жизненного явления, у гаджетов, на мой взгляд, есть и плюсы, и минусы. С точки зрения включения ребенка в современный, технологичный мир это неплохо. Ребенок с их помощью адаптируется к жизни. К примеру, сегодня чуть ли не с первого класса детям задают делать рефераты, презентации в компьютере. Естественно, если ребенок не будет знать, как пользоваться ноутбуком или ПК, он не справится с заданием.
Однако с позиции естественного развития ребенка, основанного на закономерностях мозговой организации, мы - психологи, нейропсихологи - видим некоторое отрицательное влияние.
Во-первых, когда ребенок сидит за гаджетом, страдает его двигательный потенциал, он лишается возможности развиваться через движение. А движение, как мы знаем, - это жизнь.
Во-вторых, светящиеся экраны, быстрая смена картинок и поток информации, не нужной ребенку, перевозбуждают нервную систему. И очень многие родители констатируют, что ребенок не может успокоиться после того, как посмотрел что-то в телефоне или на планшете. Он устраивает истерики, проявляет протестное поведение и так далее.
В-третьих, идут и популяционные изменения. Современные дети преимущественно визуалы. В том числе, как раз за счет компьютерных технологий. Соответственно, коммуникативная функция, основанная на слуховом, слухоречевом восприятии, снижается. Отсюда могут возникнуть проблемы в коммуникации с родителями, учителями, а в будущем - и со сверстниками.
- Очевидно, что цифровые технологии продвинулись вперед, а мозг ребенка не успевает за ними. Когда все-таки можно давать планшет? Есть ли нормы по возрасту?
- К пятилетнему возрасту мозг созревает к работе за столом. Ребенок уже готов к сидячему положению, к работе на плоскости, на листе бумаги. С этого возраста мы можем позволить кратковременное использование планшета. Но оно не должно превышать 10-15 минут для дошкольников и 30 минут - для младших школьников. При этом контент должен соответствовать возрасту. В подростковом возрасте можно выделять на гаджеты час-полтора, но желательно разбивать это время, чтобы это не был единый часовой сеанс.
- В реальности норм придерживаться сложно, и родители, в попытках сэкономить время, занять ребенка, дают планшеты, пуская ситуацию на самотек.
- К сожалению, многие видят в гаджете облегчение для себя и возможность заняться собственными делами. Но в норме должна быть качественная обратная связь от родителей. До появления гаджетов, например, проблемой были мультфильмы, и психологи рекомендовали совместные просмотры: родитель находится рядом, дает оценку, поясняет, обсуждает с ребенком увиденное.
- При каких условиях формируется гаджетозависимость и как это связано с возрастом ребенка?
- Основное условие - длительность и бесконтрольность. Рассмотрим ситуацию на примере младших школьников. Они загружены уроками, приходят домой и берут в руки гаджет в надежде отдохнуть. Но мы уже выяснили, что планшет - не отдых, а, напротив, нагрузка на нервную систему. А дети уходят туда от нагрузок реальной жизни и проводят по несколько часов. В этом случае длительность, конечно, создает условия для формирования зависимости.
Добавим к этому отсутствие коммуникации, той самой обратной связи от родителей, и насыщенность контента, мир соцсетей и "лайков". Все это тоже засасывает, формируя зависимость. Если это какие-то игры-стрелялки или квесты, то еще и выплеск адреналина, захват эмоций. То, для получения чего в реальной жизни нужно прикладывать усилия. Словом, длительность пребывания, бесконтрольность, отсутствие эмоционально окрашенной коммуникации усугубляют положение.
О возрасте: чем раньше ребенок оказывается в подобных условиях, тем быстрее формируется зависимость. Но по опыту скажу: больше всего запросов поступает от родителей подростков. К 10-11 годам ребенка они, наконец, начинают осознавать, что речь идет о зависимости. И здесь - прямая связь с пропущенными этапами развития, когда на каком-то более раннем этапе кажется, что гаджет - всего лишь облегчение для родителей, развлечение и игра. К сожалению, это не всегда можно отследить заранее.
- Проблема решается только через психологов? Или родители самостоятельно могут ее пресечь и справиться своими силами?
- Все зависит от возраста и глубины проблемы, от того, насколько тесен контакт между взрослым и ребенком. Если родитель смог распознать зависимость на начальных этапах (почувствовал детскую агрессию, отстранение), он может справиться сам, либо на разовой консультации у психолога уточнить, как поступить. Но если зависимость более сильная и пропущены ранние этапы развития, которые и создали нынешний фундамент, родителям, скорее всего, тяжело будет самостоятельно изменить ситуацию. В этом случае проблема решается системно, с подключением специалистов. Психология, нейропсихология решают эти проблемы через создание новых нейронных связей, то есть новых моделей поведения.
Конечно, в идеале лучше не затягивать и не ждать формирования зависимости. Тем более что мы живем в мире гаджетов и новейших технологий и подразумеваем, что такое вполне возможно.
- Среди ограничений вы уже обозначили возраст, контент и длительность использования. Как насчет времени суток? Имеет ли оно значение?
- Конечно. Перед сном использовать гаджеты крайне нежелательно, поскольку речь, опять же, идет о перевозбуждении нервной системы. Вообще, я часто рекомендую родителям использовать смартфоны и планшеты как поощрение после определенных действий: выученных уроков, помощи по дому. В качестве бонуса образуется 10-15 свободных минут, которые ребенок может потратить на планшет.
В этом случае формируется причинно-следственная связь между действием и отдыхом или получением удовольствия. Важно времяпрепровождение в гаджетах ввести в структуру. И тогда родителям не придется каждый раз ставить ребенка перед выбором. При выстроенной системе подросток сам будет знать, когда наступит время планшета.
- Частично контент мы уже обсудили. Но хотелось бы уточнить, какой именно контент будет безопасным и каким вообще должен быть детский контент.
- Психологи всегда выступают за реальные объекты для развития: игрушки, бытовые приборы. Но если говорить о контенте в гаджетах, оптимальный вариант для детей дошкольного возраста - развивающие игры. Опять же родитель должен находиться рядом, подсказывать, давать оценку, помогать. Тогда "развивайки" пойдут на пользу и будут дублировать обычные занятия в детском саду или с психологами, логопедами.
Если речь о младших школьниках и подростках, то тут уже не обойтись без игр. Играть, в принципе, можно и без родителей. Но главное условие - отсутствие агрессии и насилия. Конечно, "стрелялки" в реальной жизни тоже есть, дети наблюдают их по телевизору. Тем не менее мы создаем норму для ребенка и говорим, проговариваем, что она не заключается в агрессии.
- Есть мнение, что бесконтрольное использование гаджетов отупляет детей, перепрограммирует на легкое получение удовольствия и способствует пассивной жизненной позиции.
- Частичная правда здесь есть: нажатием кнопки решается целая проблема, и это формирует пассивную жизненную позицию. Возникает перекос, при котором практический опыт решения жизненных вопросов отсутствует. Похожим образом влияют на детскую психику и соцсети, транслирующие успешную жизнь. И это, в отличие от "стрелялок", вроде как норма. Но в соцсетях нет информации о том, что за путь нужно пройти, чтобы достичь демонстрируемых результатов. И когда подростки сталкиваются с тем, что нужна активная жизненная позиция, выясняется, что вовремя не сформировались определенные причинно-следственные связи: прежде чем что-то получить, нужно что-то сделать, преодолеть себя и т.д. Понимание этого не формируется, если человек все время сидит за компьютером.
Отдельно я бы обратила внимание на так называемое "клиповое мышление". Огромный его плюс в условиях нынешней сверхдинамичной жизни - умение быстро вычленить суть. Любые современные технологии учат нормотипичного ребенка клиповому мышлению. Он сходу, просмотрев короткий ролик или клип, учится правильно выделять нужную информацию. Другая сторона медали: динамичный мир не позволяет углубиться, провести анализ. И здесь, в идеале, нужно искать золотую середину, когда мы и в реальный мир погружаем ребенка, и учим его анализировать, следовать по логическому пути.
- Бытует версия, что гаджеты сажают зрение. Это миф?
- При условии перекоса влияние определенно есть. Длительное использование, когда ребенок сидит в неправильной позе и смотрит в светящийся экран с мелькающей картинкой, вредит здоровью. Колоссальную нагрузку испытывает не только зрительный анализатор, но и весь опорно-двигательный аппарат. Сюда же можно отнести бич 21 века - гиподинамию. Все это точно не будет способствовать правильному мышечно-суставному развитию.
- Взрослый человек еще как-то может волевым решением устроить себе цифровой детокс. А ребенок вряд ли. Как научить детей отдыхать от гаджетов?
- Если взрослый может устроить детокс себе, он в состоянии это сделать и для ребенка, поскольку пока еще управляет его жизнью. Мы всегда транслируем родителям, что гаджеты желательно встраивать в структуру семейных дел. Мы от них все равно никуда не денемся, так создайте правила, сформируйте причинно-следственную связь, и вам не придется сталкиваться с протестом и истериками.
- Подростки очень трепетно относятся к личным границам. Нужно ли родителям контролировать тайком их соцсети?
- Родители обязательно должны знать, где, с кем и в каких группах ребенок общается. Но это не должен быть допрос с пристрастием. Многие заглядывают в соцсети тайком, устанавливают пароли, но это тоже не лучший вариант. Оптимальное - поддерживать тесный и постоянный контакт с ребенком. Ведь подростки в этот мир не пришли откуда-то из вне, они все из детства. И если контакт с ребенком сформирован, то, несмотря на трудный возраст, мы не будем его допрашивать. Подойдет формат беседы, ненавязчивой лекции о том, что есть разные люди, способные негативно влиять на других.
Если ребенок в реальной жизни вам доверяет и делится горестями и радостями, а мы разделяем его эмоции и контейнируем их, помогая пережить, предлагая свою помощь, проблем не будет. А контакт лучше налаживать на самых ранних этапах.
- Сильно ли изменилось за последние годы количество родителей, которые приходят на консультации к психологам с запросом "дети и гаджеты"?
- Да, цифра постоянно растет, примерно на 20-30% таких родителей стало больше. И речь - не только о подростках, которым якобы ничего не интересно, кроме гаджетов. Родители дошкольников и младших школьников тоже приходят с вопросами. Они связаны с успеваемостью, с подготовкой к школе, но по ходу беседы в большинстве случаев выясняется, что действительно у ребенка в качестве отдыха и развлечений ничего нет, кроме планшета.
- Напоследок топ-5 советов родителям.
Первое - создавайте интерес к реальной жизни, чтобы виртуальный мир не перетягивал на себя одеяло. Это не значит, что мама или папа должны быть аниматорами. Но нужно жить полноценной жизнью и демонстрировать ребенку разные ее стороны.
Второе - движение, коммуникация и ритмы в любых вариациях. Это важные инструменты и способы восполнения ресурсов, переключения с нагрузки на отдых. Движение - это и дыхание, и физический тонус, и двигательная активность. Коммуникация может быть представлена в разных вариантах, ритмы - это песни, стихи, танцы, возможно, даже рэп для младших школьников или подростков. Все это не менее интересно, чем гаджеты. Но мы в рутине забываем эти простые вещи.
Третье - важно стимулировать внимание ребенка на самого себя. Взрослые тоже могут подучиться это делать и делать совместно. В любой момент важно учиться говорить "стоп", остановиться и почувствовать, понять свои эмоции. Это про осознанность, понимание, что мне интересно здесь и сейчас, про то, что хотелось бы сделать в данную минуту, как я себя ощущаю, как чувствует мое тело, голова и так далее.
Четвертое - развивайте внимание к мелочам, стимулируя познание реального мира. Это основа интеллектуального развития и отличная альтернатива гаджетам. "Посмотри, какая бабочка, это капустница. Давай посмотрим в Интернете, почему она так называется?". Тот же гаджет, но уже с пользой.
Пятое - то, о чем уже говорила: пусть гаджеты в жизни ребенка будут, но в определенных условиях, границах и структуре жизни, семьи, являясь лишь малой частью интересного и многогранного мира.
Последние комментарии
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?
А Вы знаете сколько безобразия из-за этих подкормок? Вы знаете сколько "просело" на тему и калечит животных из-за выгоды? Фотографии нужны ведь реальные. Жалостливые фотки - сбор денег. Хотя бы глаза собакам и кошкам так называемые зоозощитники прекратят выкалывать. 90 процентов - висят на теме. Копейки нельзя давать! Только так можно прекратить это кошмар! Как только Добреньким прикидывается - под подозрение. А как собираются, вон кота Твикса искали, моментально 300 зоозощитников собралось, и несколько дней бродили - что они делали, куда ходили - неизвестно. Что это за группы товарищей? Под "маской" поисков то. Реальные зоозощитники поймут ужас ситуации по лечению животных, ради наживы. Их, кстати, не так и много. И,кошка кушает мышек и крысок и змеек, сидит себе в подъезде и никуда не шарахается. Путевая кошка прокормиться, пищи полно и нормальных котят воспитает и спрячется. (У неё риск в лапы любителей животных попасть, ну и под птиц, стаи собак, волков.) Прячется - шанс есть. Попасть под зоозощитников - шанса нет. Денег нечего им давать и помогать и всё. Вот зачем спасать кошку без глаз и ног, усыпить, закончить страдания, это же не их животное, а вот только нашли (хуже, если сами сделали). Им пофиг - собирают средства. И всё под Маской "хорошести", задолбали животных. Отстаньте от них. Нечего кормить - согласна. И зоозощитников нечего кормить!
А какая разница стае, ребенок или котенок? Зачем прикармливать вообще? Змей полно, они на кошачий корм идут, совершенно спокойно пролезут по коммуникациям. Пока из унитазов не полезу, видимо не поверят) гугл можно почитать. Согласна полностью, безобразие нужно прекращать, штрафы. Самара! Круто! Сейчас ещё девушке выше отвечу на Камент.
Кто-нибудь из аналитиков прогнозировал варианты, которыми могут закониться подобные эксперименты со стайными хищниками, обитающими в ареале человека? Вангуется мне, что оштрафуют несколько кастрюлесоцев... Резко сократится кормёжка. Но тогда голодающие стаи станут просто охотиться за наименее слабыми особями социума - за детьми. За покусы - администрация разорится расплачиваться идо них дойдёт - нетсамоходных прищепок - и нет проблем. Хорошо ещё если летальных случаев не будет!
ЗООЗАЩИТНИКИ! Сохраните это решение суда !!! И помните, никто не имеет права запрещать кормить бездомных животных !!! Всегда ссылайтесь на это решение суда . ОПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА от 3 июля 2019 г. по делу № 33-11353/2019) Кормить и давать кров бездомным животным не только можно, но и нужно, потому что сострадание и гуманное отношение к животным без владельцев – это обязанность каждого гражданина РФ в силу ст. 4, ст. 17 Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее – Закон № 498-ФЗ), а внешнее проявление сострадания и гуманного отношения как раз и состоит в заботе о сохранении жизни животных без владельцев, в том числе в их кормежке и защите от плохой погоды. На это указал региональный суд, отклоняя "добрососедский" иск об обязании сломать будку для собаки и запрете кормления бродячих псов (определение Ростовского областного суда от 3 июля 2019 г. по делу № 33-11353/2019) https://vk.com/tvoridobroroslavl?w=wall689241568_476 ********************************** В соответствии со ст. 4 и 17 Закона об ответственном обращении с животными1, «сострадание и гуманное отношение к животным без владельцев являются обязанностью всех граждан», а внешнее проявление такого отношения и состоит в том числе в их кормлении и «предотвращении негативного воздействия на их здоровье погодных явлений» (можно и нужно собакам ставить/строить укрытие/будки, а так же кормить). Законом об ответственном обращении с животными установлено, что животные являются существами, способными испытывать эмоции и физические страдания, и относиться к ним следует нравственно и гуманно. То есть в нашем законодательстве установлены право и даже моральная обязанность кормить и заботиться в том числе о животных без хозяина. Закон разрешает любителям животных ухаживать за бродячими собаками и кошками Часть 3 ст. 17 Конституции РФ . ********************************** Пост Бурматова В.В. ⚡️ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЗАПРЕТЫ НА КОРМЛЕНИЕ БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ ПРОТИВОЗАКОННЫ - ПРОКУРАТУРА ‼️ Субъекты РФ, пытающиеся на региональном уровне ввести запрет на кормление безнадзорных животных и на взаимодействие волонтёров с ними, делают это незаконно: такие решения противоречат федеральному законодательству и должны быть опротестованы прокуратурой. Мы это с вами и так знали, я тут подробно писал об этом, но не все чиновники умеют читать, поэтому иногда принимают глупые, вредные и непрофессиональные решения как в Челябинской области, где на на федеральный уровень скандал с запретом волонтёрам заботиться о бездомных животных (а больше в регионе о них заботиться некому: остальные пилят 330 миллионов, выделенных на это в то время как стаи собак бегают в центральном городском парке, где какой-то маньяк стреляет по ним из ружья, добивая потом кольями). 😹 Вообще, когда челябинские чиновники пытаются поработать, получается очень смешно, как в этот раз, например, когда прокуратура признала противозаконными их дурацкие инициативы. Лучше бы просто сидели и не вредили. И, выбирая, кого покормить, - бездомного кота или челябинского чиновника, я, конечно, выберу кота. Он и симпатичнее, и прок от него есть в отличие от. ‼️‼️‼️ Всем совет: если в вашем регионе власти пытаются повторить глупость челябинских чиновников, запрещая волонтёрам кормить бездомных животных и ухаживать за ними, пишем в прокуратуру и отменяем эти решения как незаконные. А челябинские власти опять «прославились» на всю страну. Это талант! https://t.me/c/1322729948/8732 **************************************************************************