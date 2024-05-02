Детский нейропсихолог: "Гаджеты нужно учиться встраивать в структуру жизни"

Первое, что произносят родители на приеме у детского психолога: "Почините мне ребенка, он застрял в гаджетах". За последние пять лет число взрослых, обратившихся к профильным специалистам с такой проблемой, выросло на 20-25%. Действительно ли смартфон отупляет и делает детей истеричными? Существует ли гаджетозависимость и как не допустить ее? Как организовать цифровой детокс детям? В интервью Волга Ньюс об этом рассказала директор центра детской нейропсихологии "Счастливые детки", кандидат психологических наук, доцент кафедры педагогики и психологии СГСПУ, детский нейропсихолог Тамара Фирсова.

- Современные дети жадно впитывают цифровую культуру. Многие уже в 2-3 года умеют обращаться с планшетом или телефоном. Гаджеты в целом - это польза или вред?

- Как у любого жизненного явления, у гаджетов, на мой взгляд, есть и плюсы, и минусы. С точки зрения включения ребенка в современный, технологичный мир это неплохо. Ребенок с их помощью адаптируется к жизни. К примеру, сегодня чуть ли не с первого класса детям задают делать рефераты, презентации в компьютере. Естественно, если ребенок не будет знать, как пользоваться ноутбуком или ПК, он не справится с заданием.

Однако с позиции естественного развития ребенка, основанного на закономерностях мозговой организации, мы - психологи, нейропсихологи - видим некоторое отрицательное влияние.

Во-первых, когда ребенок сидит за гаджетом, страдает его двигательный потенциал, он лишается возможности развиваться через движение. А движение, как мы знаем, - это жизнь.

Во-вторых, светящиеся экраны, быстрая смена картинок и поток информации, не нужной ребенку, перевозбуждают нервную систему. И очень многие родители констатируют, что ребенок не может успокоиться после того, как посмотрел что-то в телефоне или на планшете. Он устраивает истерики, проявляет протестное поведение и так далее.

В-третьих, идут и популяционные изменения. Современные дети преимущественно визуалы. В том числе, как раз за счет компьютерных технологий. Соответственно, коммуникативная функция, основанная на слуховом, слухоречевом восприятии, снижается. Отсюда могут возникнуть проблемы в коммуникации с родителями, учителями, а в будущем - и со сверстниками.

- Очевидно, что цифровые технологии продвинулись вперед, а мозг ребенка не успевает за ними. Когда все-таки можно давать планшет? Есть ли нормы по возрасту?

- К пятилетнему возрасту мозг созревает к работе за столом. Ребенок уже готов к сидячему положению, к работе на плоскости, на листе бумаги. С этого возраста мы можем позволить кратковременное использование планшета. Но оно не должно превышать 10-15 минут для дошкольников и 30 минут - для младших школьников. При этом контент должен соответствовать возрасту. В подростковом возрасте можно выделять на гаджеты час-полтора, но желательно разбивать это время, чтобы это не был единый часовой сеанс.

- В реальности норм придерживаться сложно, и родители, в попытках сэкономить время, занять ребенка, дают планшеты, пуская ситуацию на самотек.

- К сожалению, многие видят в гаджете облегчение для себя и возможность заняться собственными делами. Но в норме должна быть качественная обратная связь от родителей. До появления гаджетов, например, проблемой были мультфильмы, и психологи рекомендовали совместные просмотры: родитель находится рядом, дает оценку, поясняет, обсуждает с ребенком увиденное.

- При каких условиях формируется гаджетозависимость и как это связано с возрастом ребенка?

- Основное условие - длительность и бесконтрольность. Рассмотрим ситуацию на примере младших школьников. Они загружены уроками, приходят домой и берут в руки гаджет в надежде отдохнуть. Но мы уже выяснили, что планшет - не отдых, а, напротив, нагрузка на нервную систему. А дети уходят туда от нагрузок реальной жизни и проводят по несколько часов. В этом случае длительность, конечно, создает условия для формирования зависимости.

Добавим к этому отсутствие коммуникации, той самой обратной связи от родителей, и насыщенность контента, мир соцсетей и "лайков". Все это тоже засасывает, формируя зависимость. Если это какие-то игры-стрелялки или квесты, то еще и выплеск адреналина, захват эмоций. То, для получения чего в реальной жизни нужно прикладывать усилия. Словом, длительность пребывания, бесконтрольность, отсутствие эмоционально окрашенной коммуникации усугубляют положение.

О возрасте: чем раньше ребенок оказывается в подобных условиях, тем быстрее формируется зависимость. Но по опыту скажу: больше всего запросов поступает от родителей подростков. К 10-11 годам ребенка они, наконец, начинают осознавать, что речь идет о зависимости. И здесь - прямая связь с пропущенными этапами развития, когда на каком-то более раннем этапе кажется, что гаджет - всего лишь облегчение для родителей, развлечение и игра. К сожалению, это не всегда можно отследить заранее.

- Проблема решается только через психологов? Или родители самостоятельно могут ее пресечь и справиться своими силами?

- Все зависит от возраста и глубины проблемы, от того, насколько тесен контакт между взрослым и ребенком. Если родитель смог распознать зависимость на начальных этапах (почувствовал детскую агрессию, отстранение), он может справиться сам, либо на разовой консультации у психолога уточнить, как поступить. Но если зависимость более сильная и пропущены ранние этапы развития, которые и создали нынешний фундамент, родителям, скорее всего, тяжело будет самостоятельно изменить ситуацию. В этом случае проблема решается системно, с подключением специалистов. Психология, нейропсихология решают эти проблемы через создание новых нейронных связей, то есть новых моделей поведения.

Конечно, в идеале лучше не затягивать и не ждать формирования зависимости. Тем более что мы живем в мире гаджетов и новейших технологий и подразумеваем, что такое вполне возможно.

- Среди ограничений вы уже обозначили возраст, контент и длительность использования. Как насчет времени суток? Имеет ли оно значение?

- Конечно. Перед сном использовать гаджеты крайне нежелательно, поскольку речь, опять же, идет о перевозбуждении нервной системы. Вообще, я часто рекомендую родителям использовать смартфоны и планшеты как поощрение после определенных действий: выученных уроков, помощи по дому. В качестве бонуса образуется 10-15 свободных минут, которые ребенок может потратить на планшет.

В этом случае формируется причинно-следственная связь между действием и отдыхом или получением удовольствия. Важно времяпрепровождение в гаджетах ввести в структуру. И тогда родителям не придется каждый раз ставить ребенка перед выбором. При выстроенной системе подросток сам будет знать, когда наступит время планшета.

- Частично контент мы уже обсудили. Но хотелось бы уточнить, какой именно контент будет безопасным и каким вообще должен быть детский контент.

- Психологи всегда выступают за реальные объекты для развития: игрушки, бытовые приборы. Но если говорить о контенте в гаджетах, оптимальный вариант для детей дошкольного возраста - развивающие игры. Опять же родитель должен находиться рядом, подсказывать, давать оценку, помогать. Тогда "развивайки" пойдут на пользу и будут дублировать обычные занятия в детском саду или с психологами, логопедами.

Если речь о младших школьниках и подростках, то тут уже не обойтись без игр. Играть, в принципе, можно и без родителей. Но главное условие - отсутствие агрессии и насилия. Конечно, "стрелялки" в реальной жизни тоже есть, дети наблюдают их по телевизору. Тем не менее мы создаем норму для ребенка и говорим, проговариваем, что она не заключается в агрессии.

- Есть мнение, что бесконтрольное использование гаджетов отупляет детей, перепрограммирует на легкое получение удовольствия и способствует пассивной жизненной позиции.

- Частичная правда здесь есть: нажатием кнопки решается целая проблема, и это формирует пассивную жизненную позицию. Возникает перекос, при котором практический опыт решения жизненных вопросов отсутствует. Похожим образом влияют на детскую психику и соцсети, транслирующие успешную жизнь. И это, в отличие от "стрелялок", вроде как норма. Но в соцсетях нет информации о том, что за путь нужно пройти, чтобы достичь демонстрируемых результатов. И когда подростки сталкиваются с тем, что нужна активная жизненная позиция, выясняется, что вовремя не сформировались определенные причинно-следственные связи: прежде чем что-то получить, нужно что-то сделать, преодолеть себя и т.д. Понимание этого не формируется, если человек все время сидит за компьютером.

Отдельно я бы обратила внимание на так называемое "клиповое мышление". Огромный его плюс в условиях нынешней сверхдинамичной жизни - умение быстро вычленить суть. Любые современные технологии учат нормотипичного ребенка клиповому мышлению. Он сходу, просмотрев короткий ролик или клип, учится правильно выделять нужную информацию. Другая сторона медали: динамичный мир не позволяет углубиться, провести анализ. И здесь, в идеале, нужно искать золотую середину, когда мы и в реальный мир погружаем ребенка, и учим его анализировать, следовать по логическому пути.

- Бытует версия, что гаджеты сажают зрение. Это миф?

- При условии перекоса влияние определенно есть. Длительное использование, когда ребенок сидит в неправильной позе и смотрит в светящийся экран с мелькающей картинкой, вредит здоровью. Колоссальную нагрузку испытывает не только зрительный анализатор, но и весь опорно-двигательный аппарат. Сюда же можно отнести бич 21 века - гиподинамию. Все это точно не будет способствовать правильному мышечно-суставному развитию.

- Взрослый человек еще как-то может волевым решением устроить себе цифровой детокс. А ребенок вряд ли. Как научить детей отдыхать от гаджетов?

- Если взрослый может устроить детокс себе, он в состоянии это сделать и для ребенка, поскольку пока еще управляет его жизнью. Мы всегда транслируем родителям, что гаджеты желательно встраивать в структуру семейных дел. Мы от них все равно никуда не денемся, так создайте правила, сформируйте причинно-следственную связь, и вам не придется сталкиваться с протестом и истериками.

- Подростки очень трепетно относятся к личным границам. Нужно ли родителям контролировать тайком их соцсети?

- Родители обязательно должны знать, где, с кем и в каких группах ребенок общается. Но это не должен быть допрос с пристрастием. Многие заглядывают в соцсети тайком, устанавливают пароли, но это тоже не лучший вариант. Оптимальное - поддерживать тесный и постоянный контакт с ребенком. Ведь подростки в этот мир не пришли откуда-то из вне, они все из детства. И если контакт с ребенком сформирован, то, несмотря на трудный возраст, мы не будем его допрашивать. Подойдет формат беседы, ненавязчивой лекции о том, что есть разные люди, способные негативно влиять на других.

Если ребенок в реальной жизни вам доверяет и делится горестями и радостями, а мы разделяем его эмоции и контейнируем их, помогая пережить, предлагая свою помощь, проблем не будет. А контакт лучше налаживать на самых ранних этапах.

- Сильно ли изменилось за последние годы количество родителей, которые приходят на консультации к психологам с запросом "дети и гаджеты"?

- Да, цифра постоянно растет, примерно на 20-30% таких родителей стало больше. И речь - не только о подростках, которым якобы ничего не интересно, кроме гаджетов. Родители дошкольников и младших школьников тоже приходят с вопросами. Они связаны с успеваемостью, с подготовкой к школе, но по ходу беседы в большинстве случаев выясняется, что действительно у ребенка в качестве отдыха и развлечений ничего нет, кроме планшета.

- Напоследок топ-5 советов родителям.

Первое - создавайте интерес к реальной жизни, чтобы виртуальный мир не перетягивал на себя одеяло. Это не значит, что мама или папа должны быть аниматорами. Но нужно жить полноценной жизнью и демонстрировать ребенку разные ее стороны.

Второе - движение, коммуникация и ритмы в любых вариациях. Это важные инструменты и способы восполнения ресурсов, переключения с нагрузки на отдых. Движение - это и дыхание, и физический тонус, и двигательная активность. Коммуникация может быть представлена в разных вариантах, ритмы - это песни, стихи, танцы, возможно, даже рэп для младших школьников или подростков. Все это не менее интересно, чем гаджеты. Но мы в рутине забываем эти простые вещи.

Третье - важно стимулировать внимание ребенка на самого себя. Взрослые тоже могут подучиться это делать и делать совместно. В любой момент важно учиться говорить "стоп", остановиться и почувствовать, понять свои эмоции. Это про осознанность, понимание, что мне интересно здесь и сейчас, про то, что хотелось бы сделать в данную минуту, как я себя ощущаю, как чувствует мое тело, голова и так далее.

Четвертое - развивайте внимание к мелочам, стимулируя познание реального мира. Это основа интеллектуального развития и отличная альтернатива гаджетам. "Посмотри, какая бабочка, это капустница. Давай посмотрим в Интернете, почему она так называется?". Тот же гаджет, но уже с пользой.

Пятое - то, о чем уже говорила: пусть гаджеты в жизни ребенка будут, но в определенных условиях, границах и структуре жизни, семьи, являясь лишь малой частью интересного и многогранного мира.