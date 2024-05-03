Организатор акции "Посылка солдату. Сергиевский район" - о гуманитарной миссии и поездках на СВО

Под скромным названием "Районная акция "Посылка солдату" скрывается целое волонтерское движение Сергиевского района. Оно образовалось с первых дней СВО и в итоге охватило более двух тысяч участников. Совместными усилиями неравнодушные жители района много месяцев подряд отправляют на передовую не просто посылки, а целые коробки гуманитарной и технической помощи. Один из организаторов районной акции Андрей Клименко в интервью Волга Ньюс рассказал о своем опыте поездок в воюющие части и о том, как изменились запросы солдат за два года сотрудничества.

- Расскажите, как и когда появилась ваша акция "Посылка солдату".

- Она появилась практически сразу, с самого начала СВО. Сначала сделали группу в Вайбере, потом - в соцсетях. Начали понемногу помогать контрактникам, добровольцам из Сергиевского района, а затем круг помощи значительно расширился. Люди у нас активные, от мала до велика. Помогают и простые граждане, и предприятия, фермеры, сотрудничаем с администрацией - от главы Сергиевского района до глав поселений. Сейчас в группе "ВКонтакте" у нас более 1000 участников, большинство активно.

- Не каждый волонтерский коллектив может похвастать поддержкой от администрации...

- Согласен. Администрация нам помогала с самого начала. И пока у нас не было ни одной нерешенной проблемы. Обращаемся в любое время, решаем, собираем, помогаем с поездками. Работа выстроена на постоянной основе. Власти оказывают не только финансовую поддержку, но и помогают в организационных и прочих вопросах.

Кроме того, у нас есть информационная поддержка. С самого начала нашей акции по местному радио была запущена социальная реклама "Посылки солдату". Радиожурналисты предложили свою помощь, сделали запись и крутят ее на протяжении двух лет.

- А вообще - решение вступить в ряды волонтеров СВО было спонтанным?

- Осознание, что нужно быть причастным, пришло, когда в район доставили первого погибшего контрактника, это было еще до мобилизации. Тогда внутри что-то перевернулось. Было странно сознавать, что в цивилизованном XXI веке молодой парень погиб не из-за болезни или ДТП, а в военном конфликте. До нынешней акции я участвовал в поисковой деятельности, ну и так помогал, по мелочи, на добровольных началах.

- Роль организатора для вас была новой? Насколько тяжелой оказалась эта ноша? Все же это большая ответственность - финансовые вопросы, сборы гуманитарки и т.д.

- Друзья поддержали, люди как-то сразу быстро сплотились. Все это пошло само собой. Сначала это была разовая поддержка, но когда отправили первый груз и получили обратную связь, люди сами стали предлагать помощь. Так и завертелось. Сейчас останавливаться уже нельзя, будем работать до победного.

- Что, кстати, отправляли в самых первых посылках и что отправляете сейчас?

- В начале это были, в основном, медикаменты, продукты питания, форма. Сейчас это в первую очередь автомобили, квадрокоптеры, системы РЭБ, прицелы ночного видения, тепловизоры, спутниковая связь. Все это постоянно фигурирует в списках от бойцов. Обмундирование, одежда, провиант - все это тоже грузим, но в гораздо меньшей степени.

- Как в целом изменились запросы с передовой за два года?

- Например, маскировочные сети - неизменный пункт, они востребованы всегда. Сколько ни вози - их всегда будет мало. В начале больше требовались какие-то хозяйственные мелочи, генераторы, бензопилы, затем тепловизоры, приборы ночного видения. Сейчас очень много заявок на ударные дроны, например.

- Насколько сложно дается поиск необходимого бойцам?

- Сейчас уже ничего не сложно. В начале, когда большое количество людей призвали на мобилизацию, непорядочные продавцы в магазинах накручивали цены, создавали искусственный дефицит, и было тяжело найти что-то. Помню, даже на генераторы была очередь, накаляли обстановку. Сегодня все есть в наличии и можно найти легко по приемлемым ценам.

- Недавно в региональных СМИ вышел ряд публикаций о волонтерах вашего движения - Елене и Алексее Плехановых, которые варят щи для участников СВО. Можете рассказать подробнее, что это за ноу-хау и чем такой вариант провианта отличается от сублимированной продукции?

- Мы думали над тем, как облегчить жизнь ребят на передовой. Задачи там бывают разные, иногда они по два-три дня находятся вне "лагеря" и в полевых условиях, порой нет даже питьевой воды. Сублимированные супы в таких ситуациях не очень актуальны. Мало того что нужно пить самому - воду приходится тратить на разведение такого супа, где-то доводить его до готовности.

Поэтому мы пришли к приготовлению полноценных домашних щей. Это не концентрат, а продукция, закатанная в стерилизованные банки по 370 граммов. Такие щи можно даже на окопной свече разогреть всего за две-три минуты - настоящее, не сушеное, мясо, картошка, словом, полноценная порция домашней еды. Срок годности в законсервированном виде - 12 месяцев. Отвозим их в консервных банках, на которых уже есть открывашка, не обязательно даже дополнительную иметь.

- Возможно, есть и другие участники вашей акции, которых вы могли бы выделить?

- Таких много. Например, Максим и Дарья Лукьяновы, многодетная семья. Они от себя передали целый УАЗик на передовую. На данный момент изготавливают противодронные багажники на автомобили. Максим был с нами в одной из поездок к передовой, своими глазами видел происходящее.

А так каждый житель вносит неоценимый вклад, спасибо им за это. Нам помогают люди разных возрастов, начиная с детского сада. Малыши передают рисунки, те, кто умеет писать, пишут письма. Это дорогого стоит. Мы отправляем посылкой письма и рисунки детей, а затем приезжаем туда, где солдаты располагаются, и видим, что они на стенах висят у ребят - в "столовой", в комнатах.

- Когда вы впервые побывали в зоне СВО?

- В феврале 2023 года и с тех пор ездим туда каждые два месяца. У нас налажены контакты с бойцами, они нас встречают, сопровождают, помогают добираться до наших мобилизованных. Так скажем, организовывают нам сопровождение и проезды во многие места, куда просто так не попадешь.

Ездим под звук бомбежек и стрекот беспилотников. Страшно, конечно. Но гораздо страшнее осознание, что все это можете дойти сюда, домой.

Когда не успевали до комендантского часа - и в блиндажах ночевали, и в палатках. Запомнился момент, когда в палатке сидели, ужинали, я держал на коленях тарелку и понял, что с правой ногой что-то не так. Света нет, костер разводить нельзя в целях маскировки, и я не понимаю, что это. Спросил у ребят, а они говорят: "Да не обращай внимания, это мыши. Все нормально". Мышей там море.

- С родственниками удалось найти компромисс? Без скандалов отпускают?

- Надо - значит надо. Ни у кого вопросов не было даже. У кого-то сосед в зоне СВО, у кого-то брат, другая родня. Переживают, конечно, волнуются. Но задачи нужно решать.

- Как с логистикой? Довозите из пункта А в пункт Б и лично в руки?

- Да, передаем груз сразу, напрямую. У нас есть два брата, десантники, у них своя ГАЗель. Мы загружаем гуманитарные автомобили под завязку и отрабатываем по спискам. Разгружаемся в одной точке, отдаем, общаемся и едем дальше, в следующий пункт.

- Много точек обслуживаете?

- С каждым разом их все больше. Например, перед Новым годом ездили по Запорожскому направлению, Херсонскому, потом возвращались и заходили на Авдеевское. По пути к Авдеевскому тоже с ребятами встречались.

- Прибавляется ли количество волонтеров пропорционально росту подразделений, которые просят о помощи?

- Да, понемногу прибавляется. Очень выручают, повторюсь, братья-десантники. Машина - это большая удача, дорогого стоит. Ведь заказать машину стоит больших денег. Здесь же мы можем перевозить все "на себе", только топливом обходимся, а возят безвозмездно. Это существенная экономия.

- Трудности возникают в пути?

- В основном, это технические моменты, связанные с ремонтом автомобилей во время и после поездок. А так, слава богу, никаких не было.

- Самая долгая или запоминающаяся поездка?

- Это была предновогодняя командировка, когда мы охватили несколько направлений. Дорога была тяжелая, попали в туман. Помню, мы решили из Сергиевского района везти ребятам елки. Когда довезли, они были рады, нюхали, говорили, что домом пахнет.

Очень необычным был контраст. Отсюда уезжаем - зима, снег, а в Херсоне плюс 10, солнце. И ты стоишь там с этой елкой, а в голове не укладывается резкая перемена климата.

- Какие проблемы вы считаете наиболее важными сейчас для вашей группы?

- Я бы не сказал, что у нас есть проблемы. Все решается по мере поступления. Нерешаемых задач нет.

- Взаимодействуете с волонтерами из других районов?

- С нами сотрудничает много команд. Не секрет, что жены и матери бойцов объединились в свои небольшие группы и собирают средства на свои подразделения. С ними мы тоже сотрудничаем, через нас они передают помощь. Бывало, что и Нефтегорский район привозил, и из Самары отправляли. Все доставляем под видеоотчет. Если кто-то что-то хочет передать, просто договариваемся и забираем уже по пути в зону спецоперации.