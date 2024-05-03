Организатор акции "Посылка солдату. Сергиевский район" - о гуманитарной миссии и поездках на СВО

Под скромным названием "Районная акция "Посылка солдату" скрывается целое волонтерское движение Сергиевского района. Оно образовалось с первых дней СВО и в итоге охватило более двух тысяч участников. Совместными усилиями неравнодушные жители района много месяцев подряд отправляют на передовую не просто посылки, а целые коробки гуманитарной и технической помощи. Один из организаторов районной акции Андрей Клименко в интервью Волга Ньюс рассказал о своем опыте поездок в воюющие части и о том, как изменились запросы солдат за два года сотрудничества.
- Расскажите, как и когда появилась ваша акция "Посылка солдату".
- Она появилась практически сразу, с самого начала СВО. Сначала сделали группу в Вайбере, потом - в соцсетях. Начали понемногу помогать контрактникам, добровольцам из Сергиевского района, а затем круг помощи значительно расширился. Люди у нас активные, от мала до велика. Помогают и простые граждане, и предприятия, фермеры, сотрудничаем с администрацией - от главы Сергиевского района до глав поселений. Сейчас в группе "ВКонтакте" у нас более 1000 участников, большинство активно.
- Не каждый волонтерский коллектив может похвастать поддержкой от администрации...
- Согласен. Администрация нам помогала с самого начала. И пока у нас не было ни одной нерешенной проблемы. Обращаемся в любое время, решаем, собираем, помогаем с поездками. Работа выстроена на постоянной основе. Власти оказывают не только финансовую поддержку, но и помогают в организационных и прочих вопросах.
Кроме того, у нас есть информационная поддержка. С самого начала нашей акции по местному радио была запущена социальная реклама "Посылки солдату". Радиожурналисты предложили свою помощь, сделали запись и крутят ее на протяжении двух лет.
- А вообще - решение вступить в ряды волонтеров СВО было спонтанным?
- Осознание, что нужно быть причастным, пришло, когда в район доставили первого погибшего контрактника, это было еще до мобилизации. Тогда внутри что-то перевернулось. Было странно сознавать, что в цивилизованном XXI веке молодой парень погиб не из-за болезни или ДТП, а в военном конфликте. До нынешней акции я участвовал в поисковой деятельности, ну и так помогал, по мелочи, на добровольных началах.
- Роль организатора для вас была новой? Насколько тяжелой оказалась эта ноша? Все же это большая ответственность - финансовые вопросы, сборы гуманитарки и т.д.
- Друзья поддержали, люди как-то сразу быстро сплотились. Все это пошло само собой. Сначала это была разовая поддержка, но когда отправили первый груз и получили обратную связь, люди сами стали предлагать помощь. Так и завертелось. Сейчас останавливаться уже нельзя, будем работать до победного.
- Что, кстати, отправляли в самых первых посылках и что отправляете сейчас?
- В начале это были, в основном, медикаменты, продукты питания, форма. Сейчас это в первую очередь автомобили, квадрокоптеры, системы РЭБ, прицелы ночного видения, тепловизоры, спутниковая связь. Все это постоянно фигурирует в списках от бойцов. Обмундирование, одежда, провиант - все это тоже грузим, но в гораздо меньшей степени.
- Как в целом изменились запросы с передовой за два года?
- Например, маскировочные сети - неизменный пункт, они востребованы всегда. Сколько ни вози - их всегда будет мало. В начале больше требовались какие-то хозяйственные мелочи, генераторы, бензопилы, затем тепловизоры, приборы ночного видения. Сейчас очень много заявок на ударные дроны, например.
- Насколько сложно дается поиск необходимого бойцам?
- Сейчас уже ничего не сложно. В начале, когда большое количество людей призвали на мобилизацию, непорядочные продавцы в магазинах накручивали цены, создавали искусственный дефицит, и было тяжело найти что-то. Помню, даже на генераторы была очередь, накаляли обстановку. Сегодня все есть в наличии и можно найти легко по приемлемым ценам.
- Недавно в региональных СМИ вышел ряд публикаций о волонтерах вашего движения - Елене и Алексее Плехановых, которые варят щи для участников СВО. Можете рассказать подробнее, что это за ноу-хау и чем такой вариант провианта отличается от сублимированной продукции?
- Мы думали над тем, как облегчить жизнь ребят на передовой. Задачи там бывают разные, иногда они по два-три дня находятся вне "лагеря" и в полевых условиях, порой нет даже питьевой воды. Сублимированные супы в таких ситуациях не очень актуальны. Мало того что нужно пить самому - воду приходится тратить на разведение такого супа, где-то доводить его до готовности.
Поэтому мы пришли к приготовлению полноценных домашних щей. Это не концентрат, а продукция, закатанная в стерилизованные банки по 370 граммов. Такие щи можно даже на окопной свече разогреть всего за две-три минуты - настоящее, не сушеное, мясо, картошка, словом, полноценная порция домашней еды. Срок годности в законсервированном виде - 12 месяцев. Отвозим их в консервных банках, на которых уже есть открывашка, не обязательно даже дополнительную иметь.
- Возможно, есть и другие участники вашей акции, которых вы могли бы выделить?
- Таких много. Например, Максим и Дарья Лукьяновы, многодетная семья. Они от себя передали целый УАЗик на передовую. На данный момент изготавливают противодронные багажники на автомобили. Максим был с нами в одной из поездок к передовой, своими глазами видел происходящее.
А так каждый житель вносит неоценимый вклад, спасибо им за это. Нам помогают люди разных возрастов, начиная с детского сада. Малыши передают рисунки, те, кто умеет писать, пишут письма. Это дорогого стоит. Мы отправляем посылкой письма и рисунки детей, а затем приезжаем туда, где солдаты располагаются, и видим, что они на стенах висят у ребят - в "столовой", в комнатах.
- Когда вы впервые побывали в зоне СВО?
- В феврале 2023 года и с тех пор ездим туда каждые два месяца. У нас налажены контакты с бойцами, они нас встречают, сопровождают, помогают добираться до наших мобилизованных. Так скажем, организовывают нам сопровождение и проезды во многие места, куда просто так не попадешь.
Ездим под звук бомбежек и стрекот беспилотников. Страшно, конечно. Но гораздо страшнее осознание, что все это можете дойти сюда, домой.
Когда не успевали до комендантского часа - и в блиндажах ночевали, и в палатках. Запомнился момент, когда в палатке сидели, ужинали, я держал на коленях тарелку и понял, что с правой ногой что-то не так. Света нет, костер разводить нельзя в целях маскировки, и я не понимаю, что это. Спросил у ребят, а они говорят: "Да не обращай внимания, это мыши. Все нормально". Мышей там море.
- С родственниками удалось найти компромисс? Без скандалов отпускают?
- Надо - значит надо. Ни у кого вопросов не было даже. У кого-то сосед в зоне СВО, у кого-то брат, другая родня. Переживают, конечно, волнуются. Но задачи нужно решать.
- Как с логистикой? Довозите из пункта А в пункт Б и лично в руки?
- Да, передаем груз сразу, напрямую. У нас есть два брата, десантники, у них своя ГАЗель. Мы загружаем гуманитарные автомобили под завязку и отрабатываем по спискам. Разгружаемся в одной точке, отдаем, общаемся и едем дальше, в следующий пункт.
- Много точек обслуживаете?
- С каждым разом их все больше. Например, перед Новым годом ездили по Запорожскому направлению, Херсонскому, потом возвращались и заходили на Авдеевское. По пути к Авдеевскому тоже с ребятами встречались.
- Прибавляется ли количество волонтеров пропорционально росту подразделений, которые просят о помощи?
- Да, понемногу прибавляется. Очень выручают, повторюсь, братья-десантники. Машина - это большая удача, дорогого стоит. Ведь заказать машину стоит больших денег. Здесь же мы можем перевозить все "на себе", только топливом обходимся, а возят безвозмездно. Это существенная экономия.
- Трудности возникают в пути?
- В основном, это технические моменты, связанные с ремонтом автомобилей во время и после поездок. А так, слава богу, никаких не было.
- Самая долгая или запоминающаяся поездка?
- Это была предновогодняя командировка, когда мы охватили несколько направлений. Дорога была тяжелая, попали в туман. Помню, мы решили из Сергиевского района везти ребятам елки. Когда довезли, они были рады, нюхали, говорили, что домом пахнет.
Очень необычным был контраст. Отсюда уезжаем - зима, снег, а в Херсоне плюс 10, солнце. И ты стоишь там с этой елкой, а в голове не укладывается резкая перемена климата.
- Какие проблемы вы считаете наиболее важными сейчас для вашей группы?
- Я бы не сказал, что у нас есть проблемы. Все решается по мере поступления. Нерешаемых задач нет.
- Взаимодействуете с волонтерами из других районов?
- С нами сотрудничает много команд. Не секрет, что жены и матери бойцов объединились в свои небольшие группы и собирают средства на свои подразделения. С ними мы тоже сотрудничаем, через нас они передают помощь. Бывало, что и Нефтегорский район привозил, и из Самары отправляли. Все доставляем под видеоотчет. Если кто-то что-то хочет передать, просто договариваемся и забираем уже по пути в зону спецоперации.
Последние комментарии
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?
А Вы знаете сколько безобразия из-за этих подкормок? Вы знаете сколько "просело" на тему и калечит животных из-за выгоды? Фотографии нужны ведь реальные. Жалостливые фотки - сбор денег. Хотя бы глаза собакам и кошкам так называемые зоозощитники прекратят выкалывать. 90 процентов - висят на теме. Копейки нельзя давать! Только так можно прекратить это кошмар! Как только Добреньким прикидывается - под подозрение. А как собираются, вон кота Твикса искали, моментально 300 зоозощитников собралось, и несколько дней бродили - что они делали, куда ходили - неизвестно. Что это за группы товарищей? Под "маской" поисков то. Реальные зоозощитники поймут ужас ситуации по лечению животных, ради наживы. Их, кстати, не так и много. И,кошка кушает мышек и крысок и змеек, сидит себе в подъезде и никуда не шарахается. Путевая кошка прокормиться, пищи полно и нормальных котят воспитает и спрячется. (У неё риск в лапы любителей животных попасть, ну и под птиц, стаи собак, волков.) Прячется - шанс есть. Попасть под зоозощитников - шанса нет. Денег нечего им давать и помогать и всё. Вот зачем спасать кошку без глаз и ног, усыпить, закончить страдания, это же не их животное, а вот только нашли (хуже, если сами сделали). Им пофиг - собирают средства. И всё под Маской "хорошести", задолбали животных. Отстаньте от них. Нечего кормить - согласна. И зоозощитников нечего кормить!
А какая разница стае, ребенок или котенок? Зачем прикармливать вообще? Змей полно, они на кошачий корм идут, совершенно спокойно пролезут по коммуникациям. Пока из унитазов не полезу, видимо не поверят) гугл можно почитать. Согласна полностью, безобразие нужно прекращать, штрафы. Самара! Круто! Сейчас ещё девушке выше отвечу на Камент.
Кто-нибудь из аналитиков прогнозировал варианты, которыми могут закониться подобные эксперименты со стайными хищниками, обитающими в ареале человека? Вангуется мне, что оштрафуют несколько кастрюлесоцев... Резко сократится кормёжка. Но тогда голодающие стаи станут просто охотиться за наименее слабыми особями социума - за детьми. За покусы - администрация разорится расплачиваться идо них дойдёт - нетсамоходных прищепок - и нет проблем. Хорошо ещё если летальных случаев не будет!
ЗООЗАЩИТНИКИ! Сохраните это решение суда !!! И помните, никто не имеет права запрещать кормить бездомных животных !!! Всегда ссылайтесь на это решение суда . ОПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА от 3 июля 2019 г. по делу № 33-11353/2019) Кормить и давать кров бездомным животным не только можно, но и нужно, потому что сострадание и гуманное отношение к животным без владельцев – это обязанность каждого гражданина РФ в силу ст. 4, ст. 17 Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее – Закон № 498-ФЗ), а внешнее проявление сострадания и гуманного отношения как раз и состоит в заботе о сохранении жизни животных без владельцев, в том числе в их кормежке и защите от плохой погоды. На это указал региональный суд, отклоняя "добрососедский" иск об обязании сломать будку для собаки и запрете кормления бродячих псов (определение Ростовского областного суда от 3 июля 2019 г. по делу № 33-11353/2019) https://vk.com/tvoridobroroslavl?w=wall689241568_476 ********************************** В соответствии со ст. 4 и 17 Закона об ответственном обращении с животными1, «сострадание и гуманное отношение к животным без владельцев являются обязанностью всех граждан», а внешнее проявление такого отношения и состоит в том числе в их кормлении и «предотвращении негативного воздействия на их здоровье погодных явлений» (можно и нужно собакам ставить/строить укрытие/будки, а так же кормить). Законом об ответственном обращении с животными установлено, что животные являются существами, способными испытывать эмоции и физические страдания, и относиться к ним следует нравственно и гуманно. То есть в нашем законодательстве установлены право и даже моральная обязанность кормить и заботиться в том числе о животных без хозяина. Закон разрешает любителям животных ухаживать за бродячими собаками и кошками Часть 3 ст. 17 Конституции РФ . ********************************** Пост Бурматова В.В. ⚡️ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЗАПРЕТЫ НА КОРМЛЕНИЕ БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ ПРОТИВОЗАКОННЫ - ПРОКУРАТУРА ‼️ Субъекты РФ, пытающиеся на региональном уровне ввести запрет на кормление безнадзорных животных и на взаимодействие волонтёров с ними, делают это незаконно: такие решения противоречат федеральному законодательству и должны быть опротестованы прокуратурой. Мы это с вами и так знали, я тут подробно писал об этом, но не все чиновники умеют читать, поэтому иногда принимают глупые, вредные и непрофессиональные решения как в Челябинской области, где на на федеральный уровень скандал с запретом волонтёрам заботиться о бездомных животных (а больше в регионе о них заботиться некому: остальные пилят 330 миллионов, выделенных на это в то время как стаи собак бегают в центральном городском парке, где какой-то маньяк стреляет по ним из ружья, добивая потом кольями). 😹 Вообще, когда челябинские чиновники пытаются поработать, получается очень смешно, как в этот раз, например, когда прокуратура признала противозаконными их дурацкие инициативы. Лучше бы просто сидели и не вредили. И, выбирая, кого покормить, - бездомного кота или челябинского чиновника, я, конечно, выберу кота. Он и симпатичнее, и прок от него есть в отличие от. ‼️‼️‼️ Всем совет: если в вашем регионе власти пытаются повторить глупость челябинских чиновников, запрещая волонтёрам кормить бездомных животных и ухаживать за ними, пишем в прокуратуру и отменяем эти решения как незаконные. А челябинские власти опять «прославились» на всю страну. Это талант! https://t.me/c/1322729948/8732 **************************************************************************