Дипломаты Китая и Сербии поблагодарили самарцев за проведение антифашистского форума

Официальные представители Китая и Сербии поблагодарили Самарскую область и губернатора Дмитрия Азарова за проведение II международного антифашистского форума деятелей культуры "Гитары в строю", который состоялся в нашем регионе в преддверии Дня Победы с 1 по 5 мая. В направленных главе региона обращениях отмечена значимость форума в борьбе с нацизмом и укреплении сотрудничества стран.

Генеральный консул КНР в Казани Сян Бо от имени генерального консульства Китайской Народной Республики в Казани и от себя лично поздравил Дмитрия Азарова и всех жителей Самарской области с успешным проведением Международного антифашистского форума деятелей культуры "Гитары в строю".

"Защита достижений всемирной антифашистской войны, международного правосудия и справедливости, поддержание международной системы с центральной ролью ООН и международного порядка, основанного на международном праве, являются общей ответственностью мирового сообщества, включая Китай и Россию, — говорится в его обращении. — Рад отметить участие китайских певцов в ходе Международного антифашистского форума деятелей культуры "Гитары в строю", продемонстрировавших богатство и разнообразие культуры Китая".

Как сообщил Генеральный консул КНР в Казани, в этом году также отмечается 75-летие установления дипломатических отношений между Китаем и Россией и Год культуры Китая и России.

"Генеральное консульство КНР в Казани будет впредь поддерживать укрепление дружеских обменов и сотрудничества в различных областях, включая гуманитарную сферу между Самарской областью и Китаем", — заверил господин Сян Бо в обращении.

От имени посольства республики Сербии в Российской Федерации организаторов и участников Международного антифашистского форума деятелей культуры "Гитары в строю" приветствовала советник-посланник Гордана Божич.

В своем обращении она подчеркнула, что форум проводится в канун Великой победы во Второй мировой войне.

"Очень рады за то, что среди участников данного Фестиваля есть и артисты из Сербии и что вместе будем вспоминать о всех тех, кто сражался на поле боя и завоевал победу для народов наших братских стран. Считаю особенно важным именно сегодня напомнить всему миру об опасности от идеологии нацизма, которая унесла миллионы жизней свободолюбивых людей, ставших навсегда частью нашей общей исторической памяти", — отметила Гордана Божич.

Напомним, международный антифашистский форум состоялся в Самарской области при поддержке регионального правительства с 1 по 5 мая. В нем приняли участие представители культуры и общественные деятели из разных стран мира, в том числе из Италии, Шотландии, Великобритании, Черногории, Китая, Колумбии, Сербии. Самарская область объединила неравнодушных людей доброй воли, которые смело выступают за справедливое мироустройство и поддерживают Россию в борьбе с преступной нацистской идеологией. Тема консолидации людей в борьбе с неонацизмом стала ключевой в культурной и научно-просветительской программе.

Губернатор Дмитрий Азаров подчеркнул: сегодня один из главных уроков Великой Отечественной войны заключается в осознании всем мировым сообществом необходимости непримиримой борьбы с любыми проявлениями нацизма.

"Я очень горд тем, что Самарская область второй год подряд становится центром мирового антифашистского движения. В первую очередь хочу поблагодарить наших зарубежных гостей и участников форума. Это удивительные люди — музыканты, исполнители, журналисты, общественные деятели, политобозреватели, которые приехали к нам из стран Европы, Азии, Северной и Южной Америки, со всего мира, чтобы выразить свою солидарность в нашей борьбе с нацизмом, чтобы поддержать нас, чтобы мы знали, что мы не одни, несмотря на враждебную политику некоторых западных стран. Я уверен, что большинство людей в мире понимает, какому злу мы противостоим", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Приветствия в адрес гостей и участников международного антифашистского форума "Гитары в строю" направили первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Музыканты — участники форума выступили не только в крупных городах региона, но и в районах области. Также состоялись концерты для участников СВО, которые проходят лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Самарской области. Таким образом артисты выразили свою искреннюю поддержку российским бойцам, которые с оружием в руках противостоят нацизму на фронте.

В рамках научно-дискуссионной программы форума знаковыми событиями стали научная конференция с участием зарубежных и российских экспертов, а также круглый стол на тему "Актуальные уроки Победы над нацистской Германией во Второй мировой войне в контексте современного международного антифашистского движения".

Его трансляцию в день проведения посмотрели более 350 тысяч зрителей, количество просмотров эфира в записи увеличивается с каждым днем. Завершился форум гала-концертом перед многотысячной аудиторией, среди которых были участники СВО, ветераны боевых действий, члены семей военнослужащих, а также представители научных, культурно-просветительских, общественных и молодежных организаций и объединений Самарской области. Заключительной частью гала-концерта стало выступление российского певца SHAMAN. Грандиозное завершение форума в трансляции посмотрели 400 тысяч человек.