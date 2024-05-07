Наркомана из Тольятти будут судить за убийство подруги

В Тольятти отправили в суд уголовное дело 30-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, 6 и 7 апреля 2024 г. мужчина дома употреблял наркотики с 37-летней знакомой. В какой-то момент они поссорились, и тольяттинец задушил приятельницу.
Последние комментарии
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎