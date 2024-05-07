"ГВ Девелопмент" заплатит 7,7 млн руб. за срыв сроков строительства дороги в Самаре

В Самаре суд привлек, а административной ответственности Специализированного застройщика "ГВ Девелопмент" за неисполнение условий по контракту в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Об этом сообщает региональная прокуратура.
В апреле 2023 г. департамент градостроительства Самары заключил с ООО "Специализированный застройщик "ГВ Девелопмент" муниципальный контракт на строительство дороги в Куйбышевском районе. Стоимость сделки составила 153 млн руб., а работы должны были завершить к 30 ноября 2023 года.
В результате подрядчик не завершил строительство осенью. И даже на момент прокурорской проверки — в апреле 2024 г. объект был готов лишь на 75%.
Юридическое лицо и директора привлекли к административной ответственности по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ ("Бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом") и назначили штраф 7,7 млн рублей. После этого отставание в работах сократилось. На сегодня готовность дороги составляет 95%.
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?