"ГВ Девелопмент" заплатит 7,7 млн руб. за срыв сроков строительства дороги в Самаре

В Самаре суд привлек, а административной ответственности Специализированного застройщика "ГВ Девелопмент" за неисполнение условий по контракту в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Об этом сообщает региональная прокуратура.

В апреле 2023 г. департамент градостроительства Самары заключил с ООО "Специализированный застройщик "ГВ Девелопмент" муниципальный контракт на строительство дороги в Куйбышевском районе. Стоимость сделки составила 153 млн руб., а работы должны были завершить к 30 ноября 2023 года.

В результате подрядчик не завершил строительство осенью. И даже на момент прокурорской проверки — в апреле 2024 г. объект был готов лишь на 75%.

Юридическое лицо и директора привлекли к административной ответственности по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ ("Бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом") и назначили штраф 7,7 млн рублей. После этого отставание в работах сократилось. На сегодня готовность дороги составляет 95%.