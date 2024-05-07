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Преступления Происшествия

Экс-директора строительной фирмы будут судить за некачественные квартиры для тольяттинских сирот

ТОЛЬЯТТИ. 7 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Ставропольского района Самарской области утвердила обвинение по уголовному делу о махинациях с жильем для детей-сирот.

Обвиняемый — бывший директор ООО "Базис-С.А.". Ему вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").

С 2015 по 2017 г. администрация района заключила с "Базис-С.А." пять муниципальных контрактов на приобретение 59 квартир для детей-сирот. Стоимость контрактов составила около 69 млн рублей.

Купленное муниципалитетом жилье располагалось в 10 домах, построенных подрядчиком. Как выяснилось позже, здания были возведены с нарушениями технических и санитарных норм, требований противопожарной безопасности и законодательства об энергосбережении. По версии следствия, при этом директор строительной фирмы подал в муниципалитет подложные документы о технических характеристиках объектов. И на основании этих бумаг здания ввели в эксплуатацию и квартиры продали заказчику.

Во время следствия было арестовано имущество обвиняемого стоимостью 81 млн рублей. Уголовное дело направили в Ставропольский районный суд.

Экс-руководителя комитета по управлению имуществом администрации района ранее уже осудили за халатность при приобретении жилья.

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