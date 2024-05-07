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Более 120 тыс. детей отдохнут в летних лагерях региона в 2024 году

САМАРА. 7 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Как будет проходить летняя оздоровительная кампания, обсудили на заседании межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей в Самарской области. Его провел зампредседателя правительства Самарской области Александр Фетисов.

Во время летней оздоровительной кампании в 2024 г. на территории региона будут работать свыше 700 организаций отдыха детей и их оздоровления. В том числе 46 загородных, более 650 лагерей дневного пребывания (пришкольных лагерей) и четыре лагеря палаточного типа.

"В 2024 году увеличен объем средств на организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и для детей, проживающих в Самарской области, что позволило приобрести дополнительные путевки. Кроме того, Самарская область не могла остаться в стороне от помощи детям из приграничных субъектов Российской Федерации, а также регионов, пострадавших от паводка. В марте и апреле на отдых и оздоровление к нам прибыли почти 600 детей, большинство из Белгородской области, а также из Оренбургской. До конца года планируется оздоровить 500 детей из города Снежное Донецкой Народной Республики", — рассказал Александр Фетисов.

"Также мы по вашему, Александр Борисович, поручению заложили в этом году в два с половиной раза больше путевок для детей участников специальной военной операции. Как показал прошлый год, такие путевки очень востребованы, — рассказала министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьева. — Активно ведется работа по обновлению лагерей. Так, в прошлом году по федеральной программе мы построили четыре корпуса — один в "Авангарде" и три — в "Солнечном береге". Напомню, что благодаря этой программе "Солнечный берег" как объект отдыха был полностью реанимирован. И в этом году он будет встречать детей в обновленном формате".
В этом году по поручению губернатора Дмитрия Азарова начала действовать региональная программа по созданию быстровозводимых конструкций. Сегодня в губернии за счет средств областного бюджета возводятся новые корпуса на территории детского оздоровительного лагеря "Волжский Артек" в Самаре и "Центр Гранит" в Тольятти.

Ведется работа по подготовке вожатых для лагерей, разрабатываются программы воспитания детей. На особом контроле организация медицинских пунктов и обеспечение учреждений медперсоналом.

"Руководству учреждений необходимо в обязательном порядке информировать санитарно-эпидемиологическую службу о ситуации, когда фиксируется несколько случаев заболевания острыми респираторно-вирусными или другими инфекциями. Важно принять дополнительные противоэпидемические меры, организовать обследование детей и изолировать их, чтобы не допустить дальнейшее распространение заболевания", — подчеркнула руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области Светлана Архипова.

Сегодня в работе с подростками приоритетным становится не только внимание к их физическому здоровью, но и к душевному.

"Я благодарен коллективу лагерей за работу с детьми, которые приехали к нам на отдых из Белгородской области. Конечно, сегодня они находятся в очень непростом психологическом состоянии, и нам важно окружить их заботой и вниманием. Так же, как и наших ребят, чьи отцы сегодня находятся на передовой и защищают интересы нашей страны в ходе специальной военной операции", — отметил Александр Фетисов и поставил задачу руководству детских оздоровительных лагерей и профильным ведомствам тщательно проработать все вопросы по организации безопасного отдыха детей этим летом.

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