Самарская пекарня стала лучшей новой ресторанной концепцией страны

В конце апреля в Москве прошел финал национальной премии "Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса" 2024, на котором эксперты фуд-индустрии выбирали лучшую новую ресторанную концепцию страны.
Авторы лучших ресторанных концепций презентовали свои проекты, рассказали о трендах и собственных бизнес-инструментах.
В финал премии попали 14 номинантов, среди которых — ремесленная пекарня "Белотурка" (г.Самара). Она же стала победителем премии и обладателем "Золотой Пальмовой ветви". Это первый случай в истории фестиваля, когда самарская ресторанная концепция взяла главный приз национальной премии.
"Еще одна бизнес-победа в копилке Самарской области! В регионе работают самые инициативные и амбициозные предприниматели, которые успешно развивают свое дело, реализуют самые творческие идеи, вдохновляют остальных своим примером. Мы гордимся победой коллектива пекарни и ее основателя — ресторатора, президента Ассоциации Milimon Family Евгения Реймера!", — акцентировал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
В Самарской области активно поддерживают начинающих предпринимателей, малый и средний бизнес. Эта работа ведется, благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство". Узнать о действующих инструментах можно в сети центров "Мой бизнес" — они работают в каждом городском округе.
Для инвесторов в регионе создано Агентство по привлечению инвестиций, которое в режиме "одного окна" оказывает сопровождение на каждом этапе реализации инвестиционного проекта.
Последние комментарии
Круто!
Всё-таки какие алчные люди,что бизнес, что администрация. Губанова на этом участке узенькая улочка. Кто подумал, как будут выезжать по ней столько машин на Ново-Садовую и Солнечную? Куда пойдут дети? В какой поликлинике будт лечить детей? Всем всё пофиг. И тем, кто купит там квартиры и будет скулить, что все плохо.
Что за глупость, ты должен согласно требований Закона все это сделать, а не требовать с кого то. Не знаешь - спроси кто знает.Они идут тоби навстречу, упрощая твоюже жизнь, а я не могу не хочу. Хотельщик ты наш.
Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.
Почему вы думаете, что не понадобится? Я год с ней откатала. Пригодилась еще как, и не раз. Прямо выручала. Знакомые суды с ними проходили. На юристов больше, чем на карту потратили в итоге.