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Экономика и бизнес

Самарская пекарня стала лучшей новой ресторанной концепцией страны

САМАРА. 8 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В конце апреля в Москве прошел финал национальной премии "Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса" 2024, на котором эксперты фуд-индустрии выбирали лучшую новую ресторанную концепцию страны.

Фото: минэкономразвития Самарской области

Авторы лучших ресторанных концепций презентовали свои проекты, рассказали о трендах и собственных бизнес-инструментах.

В финал премии попали 14 номинантов, среди которых — ремесленная пекарня "Белотурка" (г.Самара). Она же стала победителем премии и обладателем "Золотой Пальмовой ветви". Это первый случай в истории фестиваля, когда самарская ресторанная концепция взяла главный приз национальной премии.

"Еще одна бизнес-победа в копилке Самарской области! В регионе работают самые инициативные и амбициозные предприниматели, которые успешно развивают свое дело, реализуют самые творческие идеи, вдохновляют остальных своим примером. Мы гордимся победой коллектива пекарни и ее основателя — ресторатора, президента Ассоциации Milimon Family Евгения Реймера!", — акцентировал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В Самарской области активно поддерживают начинающих предпринимателей, малый и средний бизнес. Эта работа ведется, благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство". Узнать о действующих инструментах можно в сети центров "Мой бизнес" — они работают в каждом городском округе.

Для инвесторов в регионе создано Агентство по привлечению инвестиций, которое в режиме "одного окна" оказывает сопровождение на каждом этапе реализации инвестиционного проекта.

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