В Тольятти перевернулась "Волга", водитель госпитализирован

В четверг, 9 мая, в 15:10 в Автозаводском районе Тольятти в ДТП попал 42-летний водитель автомобиля ГАЗ 31105 "Волга", сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов следует, что авария произошла возле дома №8 по ул. Фермерской. Водитель нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием.
С места ДТП водитель госпитализирован.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!