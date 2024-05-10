В Тольятти перевернулась "Волга", водитель госпитализирован

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В четверг, 9 мая, в 15:10 в Автозаводском районе Тольятти в ДТП попал 42-летний водитель автомобиля ГАЗ 31105 "Волга", сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области