Вор-танцор обокрал новую знакомую в самарском баре

В Самаре безработный местный житель, судимый более восьми раз, стал фигурантом уголовного дела о грабеже в баре. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
41-летняя потерпевшая рассказала, что лишилась телефона, когда отдыхала со знакомыми в баре на ул. Свободы. Около полуночи некий мужчина предложил ей познакомиться, угостил алкоголем и повел танцевать. После танца женщина обнаружила, что у нее из кармана пропал мобильник. Самарчанка сразу сообразила, что гаджет мог вытащить новый знакомый, и потребовала у нее вернуть похищенное. Так и не добившись возвращения вещи, она уехала.
Полицейские быстро нашли и задержали 37-летнего подозреваемого. Он признал вину и рассказал, что еще до знакомства заприметил телефон, а позже воспользовался моментом, чтобы забрать его. В заведении мужчина просидел до закрытия, а потом поехал домой. Продать похищенное он так и не успел, потому что утром заметил, что потерял мобильник по пути домой.
Уголовное дело уже направили в Кировский районный суд. Ущерб — 4 тыс. руб., обвиняемый обещал возместить.
Последние комментарии
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎