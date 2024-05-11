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Преступления Происшествия

Вор-танцор обокрал новую знакомую в самарском баре

САМАРА. 11 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре безработный местный житель, судимый более восьми раз, стал фигурантом уголовного дела о грабеже в баре. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

41-летняя потерпевшая рассказала, что лишилась телефона, когда отдыхала со знакомыми в баре на ул. Свободы. Около полуночи некий мужчина предложил ей познакомиться, угостил алкоголем и повел танцевать. После танца женщина обнаружила, что у нее из кармана пропал мобильник. Самарчанка сразу сообразила, что гаджет мог вытащить новый знакомый, и потребовала у нее вернуть похищенное. Так и не добившись возвращения вещи, она уехала.

Полицейские быстро нашли и задержали 37-летнего подозреваемого. Он признал вину и рассказал, что еще до знакомства заприметил телефон, а позже воспользовался моментом, чтобы забрать его. В заведении мужчина просидел до закрытия, а потом поехал домой. Продать похищенное он так и не успел, потому что утром заметил, что потерял мобильник по пути домой.

Уголовное дело уже направили в Кировский районный суд. Ущерб — 4 тыс. руб., обвиняемый обещал возместить.

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