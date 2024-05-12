Чиновник из Самары может занять пост министра спорта РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил кандидатуру губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева на пост министра спорта, Telegram-канал BRIEF. Представление направлено на рассмотрение в Госдуму.
Михаил Дегтярев сделал политическую карьеру в Самаре, где возглавлял реготделение ЛДПР. В Госдуме был председателем комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Мастер спорта по фехтованию, многократный чемпион Самары и Самарской области, призер всероссийских и международных соревнований по фехтованию.
Еще за одним уроженцем Самары Антоном Котяковым предложено сохранить пост министра труда и социальной защиты.
Напомним, Котяков занял кресло министра в январе 2020 года. До этого работал в департаменте управления финансами администрации Самарской области, где за годы работы прошел путь от ведущего специалиста до консультанта.
Затем порядка двух лет возглавлял отдел министерства управления финансами Самарской области в должности начальника. С июля 2007 г. по апрель 2012 г. находился в должности руководителя департамента исполнения областного бюджета и отчетности этого министерства.
Следом возглавил управление совершенствования функциональной деятельности ФК РФ, на этой позиции пробыл около двух лет.
В марте 2014 г. занял пост министра финансов Московской области, а с января по май 2017 г. работал в должности министра экономики и финансов столичного региона.
В мае 2017 г. был утвержден заместителем министра финансов РФ.
Последние комментарии
Ну хоть что то для Самарской промышленности после развала заводов...
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Знаково но противно...