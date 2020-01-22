Самарец Антон Котяков возглавил Министерство труда и социальной защиты РФ

Владимир Путин подписал указ о назначении министром труда и социальной защиты Российской Федерации Антона Котякова. Документ размещен на kremlin.ru и вступил в силу со дня подписания, т. е. 21 января.

Антон Котяков Антон родился 15 августа 1980 г. в Куйбышеве.

В 2002 г. с отличием окончил Самарскую государственную экономическую академию по специальности "Экономическая теория". Специализация — теория и организация рынка ценных бумаг. В 2005 г. стал кандидатом экономических наук. В 2011 г. окончил магистратуру в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по специальности "административное и финансовое право".

С августа 2001 г. на протяжении четырех лет работал в департаменте управления финансами администрации Самарской области, где за годы работы прошел путь от ведущего специалиста до консультанта.

Затем порядка двух лет возглавлял отдел министерства управления финансами Самарской области в должности начальника. С июля 2007 г. по апрель 2012 г. находился в должности руководителя департамента исполнения областного бюджета и отчетности этого министерства.

Следом возглавил управления совершенствования функциональной деятельности ФК РФ, на этой позиции пробыл около двух лет.

В марте 2014 г. занял пост министра финансов Московской области, а с января по май 2017 г. работал в должности министра экономики и финансов столичного региона.

В мае 2017 г. был утвержден заместителем министра финансов РФ, курирует социальные вопросы.

Награжден почетными грамотами министерства управления финансами Самарской области; Федерального казначейства; губернатора Московской области. Отмечен благодарностью Минпромторга России, медалями "20 лет Федеральному казначейству" и "Генерал-полковник Дутов". В 2017 г. награжден знаком "За заслугу перед Московской областью" 3 степени.

Женат, есть двое детей.