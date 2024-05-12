Самарец отдал мошенника 600 тыс. руб. за якобы смену SIM-карты

В Самаре 44-летний мужчина отдал мошенникам более 600 тыс. руб., сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Самарцу позвонил неизвестный и представился сотрудником сотовой компании. Он сообщил, что договор на телефонное обслуживание номера заканчивается и нужно его продлить, иначе клиент компании потеряет свой номер и все данные, которые хранятся на SIM-карте. Неизвестный сообщил мужчине, что договор можно перезаключить по телефону. Когда потерпевший согласился, звонивший потребовал продиктовать код из сообщения, которое поступит на номер, якобы этот код заменяет подпись в договоре на оказание услуг сотовой связи.
Мужчина выполнил все инструкции афериста. В результате приложение мобильного банка потерпевшего было переведено на телефонный номер мошенников, что позволило им завладеть деньгами в сумме более 600 тыс. рублей. Потерпевший понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.
Возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎