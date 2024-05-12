16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Жигулевске подросток ударил отца ножом Самарец отдал мошенника 600 тыс. руб. за якобы смену SIM-карты "Зиговавшего" в День Победы подростка доставили в полицию В Самаре полиция начала проверку из-за видео с "зиговавшим" подростком Экс-директора строительной фирмы будут судить за некачественные квартиры для тольяттинских сирот

Преступления Происшествия

Самарец отдал мошенника 600 тыс. руб. за якобы смену SIM-карты

САМАРА. 12 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 71
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре 44-летний мужчина отдал мошенникам более 600 тыс. руб., сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Самарцу позвонил неизвестный и представился сотрудником сотовой компании. Он сообщил, что договор на телефонное обслуживание номера заканчивается и нужно его продлить, иначе клиент компании потеряет свой номер и все данные, которые хранятся на SIM-карте. Неизвестный сообщил мужчине, что договор можно перезаключить по телефону. Когда потерпевший согласился, звонивший потребовал продиктовать код из сообщения, которое поступит на номер, якобы этот код заменяет подпись в договоре на оказание услуг сотовой связи.

Мужчина выполнил все инструкции афериста. В результате приложение мобильного банка потерпевшего было переведено на телефонный номер мошенников, что позволило им завладеть деньгами в сумме более 600 тыс. рублей. Потерпевший понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело.

Что, на Ваш взгляд, является основной причиной возникновения ДТП?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Лют Brz 23 марта 2024 18:52 Один из подозреваемых в теракте в "Крокусе" получал паспорт в Самарской области

то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...

Валерий Комиссаров 01 февраля 2024 13:52 Обвиняемого в нападении на участницу Паралимпийских игр арестовали в Самаре

Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек

Елена Луцык 07 ноября 2023 16:02 Суд арестовал подростка из Сызрани, подозреваемого в приготовлении к теракту

Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки

Евгений Труфанов 06 ноября 2023 17:56 В Тольятти задержали мигранта, поругавшегося с пассажирами маршрутки

Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.

Ксения Владимировна 07 августа 2023 17:45 "Должны мне": подрядчик Фонда капремонта рассказал о сотрудничестве со следствием

Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2