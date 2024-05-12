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Преступления Происшествия

В Жигулевске подросток ударил отца ножом

ЖИГУЛЕВСК. 12 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Следственным отделом по городу Жигулевску СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнегоюноши, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью отца (п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ), сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 8 мая подозреваемый в ходе ссоры нанес своему 50-летнему родителю удар ножом в область туловища, причинив тяжкий вред здоровью. В настоящее время потерпевший находится на стационарном лечении в медицинском учреждении.

"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления", — уточнили в СУ СК РФ по Самарской области.

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