В Жигулевске подросток ударил отца ножом

Следственным отделом по городу Жигулевску СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнегоюноши, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью отца (п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ), сообщает пресс-служба ведомства.
По версии следствия, 8 мая подозреваемый в ходе ссоры нанес своему 50-летнему родителю удар ножом в область туловища, причинив тяжкий вред здоровью. В настоящее время потерпевший находится на стационарном лечении в медицинском учреждении.
"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления", — уточнили в СУ СК РФ по Самарской области.
Последние комментарии
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎