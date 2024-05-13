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Самарский театр оперы и балета завершит сезон "Сказками Гофмана"

САМАРА. 13 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский академический театр оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича 28 и 29 июня завершит 93-й театральный сезон премьерой оперы "Сказки Гофмана" Жака Оффенбаха (12+). Постановка приурочена к 140-летию первого исполнения оперы в России, сообщает пресс-служба регионального минкульта.

В качестве режиссера-постановщика, художника-постановщика и художника по костюмам выступит Иван Складчиков. Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик — Евгений Хохлов, художник по свету — Ирина Вторникова, балетмейстер-постановщик — Ирина Филиппова.

Либретто Жюля Барбье по одноименной пьесе Мишеля Карре и Жюля Барбье по мотивам произведений Эрнста Теодора Амадея Гофмана.

В истории Самарского (Куйбышевского) академического театра оперы и балета было несколько попыток поставить "Сказки Гофмана", но все они по тем или иным причинам так и не были реализованы, поэтому нынешняя постановка станет первой в истории Самары.

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