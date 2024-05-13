Самарский театр оперы и балета завершит сезон "Сказками Гофмана"

Самарский академический театр оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича 28 и 29 июня завершит 93-й театральный сезон премьерой оперы "Сказки Гофмана" Жака Оффенбаха (12+). Постановка приурочена к 140-летию первого исполнения оперы в России, сообщает пресс-служба регионального минкульта.
В качестве режиссера-постановщика, художника-постановщика и художника по костюмам выступит Иван Складчиков. Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик — Евгений Хохлов, художник по свету — Ирина Вторникова, балетмейстер-постановщик — Ирина Филиппова.
Либретто Жюля Барбье по одноименной пьесе Мишеля Карре и Жюля Барбье по мотивам произведений Эрнста Теодора Амадея Гофмана.
В истории Самарского (Куйбышевского) академического театра оперы и балета было несколько попыток поставить "Сказки Гофмана", но все они по тем или иным причинам так и не были реализованы, поэтому нынешняя постановка станет первой в истории Самары.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.