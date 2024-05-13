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Муниципалитеты Власть и политика

Елена Атанова назначена первым замглавы Самары

САМАРА. 13 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 13 мая, глава Самары Елена Лапушккина представила своего первого заместителя. Пост заняла Елена Атанова, ранее возглавлявшая (с ноября 2023 года) МАУ "Самарская набережная". Она будет курировать вопросы управления финансами, экономического развития, строительства и социальной сферы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

На новой должности Елена Атанова сменила Максима Харитонова, который покинул свой  пост в середине апреля текущего года. В мэрии тогда уточняли, что чиновник оставил кресло, занимаемое с января 2019 года, по собственному желанию.

Известно, что с 2019 по 2022 годы Елена Атанова, являющаяся уроженкой Куйбышева, руководила парком культуры и отдыха в Люберцах Московской области, а после стала замдиректора АНО "Комплексное пространственное развитие Самарской области".

Елена Атанова имеет три высших образования — в сфере юриспруденции, промышленного и гражданского строительства, а также государственного и муниципального управления. Ее опыт государственной службы превышает 11 лет. В течение многих лет она занимала руководящие должности в региональном министерстве строительства, занималась работой по совершенствованию инвестиционного климата, реализация комплексной стратегии в области жилищного строительства и территориального планирования. Также Елена Атанова работала в Московской области, где руководила дирекцией парков, и в Республике Крым, где среди актуальных задач были вопросы реализации инвестиционных проектов, благоустройства и развития рекреационных территорий.

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