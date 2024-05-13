Обход Сызрани отремонтируют за 224 млн рублей

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Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области объявило конкурс на поиск подрядчика, который отремонтирует дорогу "Обход Сызрани" с выходом на трассу "Москва-Самара" на участке км 25+880 — км 30+066, расположенную в Сызранском районе.