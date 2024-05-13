В Самаре представят "Вечер французских балетов"

В пятницу, 31 мая, в 18:30, и 2 июня, в 15:00, Шостакович Опера Балет покажет российскую премьеру "Вечер французских балетов" (12+).
I отделение:
"Праздничный вечер" — одноактный балет. Музыка Лео Делиба (1836-1891), хореография Лео Стаатса (1877-1952), постановка и новая хореографическая редакция Юрия Бурлака, балетмейстер-постановщик, художник по свету — Юрий Бурлака, музыкальный руководитель и главный дирижер — Евгений Хохлов.
"Праздничный вечер" был создан Лео Стаатсом для русской танцовщицы Ольги Спесивцевой, которая в 1924 г. начала танцевать в парижской Опере. Партитура сформирована на основе музыки из балета "Ручей" Лео Делиба.
Впервые балет показали на сцене парижской Оперы 1 июля 1925 года. Задуманный, вероятно, как небольшой дивертисмент, задачей которого было оттенить шедшую в один вечер с ним оперу, балет заслужил самостоятельный успех, и уже за первые три сезона был показан 50 раз, а к началу 1962 г. спектакль выдержал уже 300 представлений.
В своем отзыве критик и историк балета Андре Левинсон писал: "Балет привлекателен тем, что там постоянно танцуют. Господин Лео Стаатс, хореограф, который слишком часто бывает импульсивным, беспорядочным и несовершенным, никогда не добивался большего успеха".
II отделение:
"Два голубя" — балет в одном действии и трех картинах по басне Жана де Лафонтена. Музыка Андре Мессаже (1853-1929), либретто Анри Ренье и Луи Меранта в редакции Юрия Бурлака, хореография Луи Меранта (1828-1887), постановка и новая хореографическая редакция Юрия Бурлака, балетмейстер-постановщик — Юрий Бурлака, дирижер-постановщик — Алишер Бабаев.
"Два голубя" — редчайший пример французского балета, поставленного в конце XIX века и сохранившегося в сценической практике до нашего времени. Не менее интересен этот спектакль тем, что принадлежит к чрезвычайно малочисленной, но от этого не менее интересной группе произведений, либретто которых основывалось на сюжетах известных басен.
Либретто балета Мессаже "Два голубя" принадлежало хореографу Луи Меранту и Анри Ренье, которые по-своему пересказали известную басню Лафонтена (в русском переводе Крылова она получила такое же название: "Два голубя"), придав ей более "человеческий" облик и оставив лишь основную идею. Так, сюжет балета разворачивается вокруг молодого человека Пепио, отправившегося с цыганским табором на поиски приключений, и его невесты Гурули, которая пытается вернуть его домой.
"Два голубя" Мессаже были редчайшим примером парижского балетного спектакля конца XIX века, успех которого со временем не угасал. В первый раз он был возобновлен в 1894 г. для танцовщицы Жюлии Сюбрá, второй — в 1912 г. для Карлотты Замбелли. И это кажется удивительным, ведь в это время Париж уже видел первые спектакли знаменитых Русских сезонов. Причем, каждое из возобновлений "Двух голубей" встречалось все с большим воодушевлением как критики, так и зрителей.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.