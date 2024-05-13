В Самаре представят "Вечер французских балетов"

В пятницу, 31 мая, в 18:30, и 2 июня, в 15:00, Шостакович Опера Балет покажет российскую премьеру "Вечер французских балетов" (12+).

I отделение:

"Праздничный вечер" — одноактный балет. Музыка Лео Делиба (1836-1891), хореография Лео Стаатса (1877-1952), постановка и новая хореографическая редакция Юрия Бурлака, балетмейстер-постановщик, художник по свету — Юрий Бурлака, музыкальный руководитель и главный дирижер — Евгений Хохлов.

"Праздничный вечер" был создан Лео Стаатсом для русской танцовщицы Ольги Спесивцевой, которая в 1924 г. начала танцевать в парижской Опере. Партитура сформирована на основе музыки из балета "Ручей" Лео Делиба.

Впервые балет показали на сцене парижской Оперы 1 июля 1925 года. Задуманный, вероятно, как небольшой дивертисмент, задачей которого было оттенить шедшую в один вечер с ним оперу, балет заслужил самостоятельный успех, и уже за первые три сезона был показан 50 раз, а к началу 1962 г. спектакль выдержал уже 300 представлений.

В своем отзыве критик и историк балета Андре Левинсон писал: "Балет привлекателен тем, что там постоянно танцуют. Господин Лео Стаатс, хореограф, который слишком часто бывает импульсивным, беспорядочным и несовершенным, никогда не добивался большего успеха".

II отделение:

"Два голубя" — балет в одном действии и трех картинах по басне Жана де Лафонтена. Музыка Андре Мессаже (1853-1929), либретто Анри Ренье и Луи Меранта в редакции Юрия Бурлака, хореография Луи Меранта (1828-1887), постановка и новая хореографическая редакция Юрия Бурлака, балетмейстер-постановщик — Юрий Бурлака, дирижер-постановщик — Алишер Бабаев.

"Два голубя" — редчайший пример французского балета, поставленного в конце XIX века и сохранившегося в сценической практике до нашего времени. Не менее интересен этот спектакль тем, что принадлежит к чрезвычайно малочисленной, но от этого не менее интересной группе произведений, либретто которых основывалось на сюжетах известных басен.

Либретто балета Мессаже "Два голубя" принадлежало хореографу Луи Меранту и Анри Ренье, которые по-своему пересказали известную басню Лафонтена (в русском переводе Крылова она получила такое же название: "Два голубя"), придав ей более "человеческий" облик и оставив лишь основную идею. Так, сюжет балета разворачивается вокруг молодого человека Пепио, отправившегося с цыганским табором на поиски приключений, и его невесты Гурули, которая пытается вернуть его домой.

"Два голубя" Мессаже были редчайшим примером парижского балетного спектакля конца XIX века, успех которого со временем не угасал. В первый раз он был возобновлен в 1894 г. для танцовщицы Жюлии Сюбрá, второй — в 1912 г. для Карлотты Замбелли. И это кажется удивительным, ведь в это время Париж уже видел первые спектакли знаменитых Русских сезонов. Причем, каждое из возобновлений "Двух голубей" встречалось все с большим воодушевлением как критики, так и зрителей.