В Самаре пройдет "Большой театральный фестиваль"

В июне в Самарском театре драмы состоится "Большой театральный фестиваль".
7, 8, 9, 20 июня состоится премьера музыкально-драматического спектакля "Два благородных дона" (16+), в котором встретятся два знаменитых героя — Дон Жуан и Дон Кихот. В постановке есть ирония, любовь, интрига, размышления, конфликт двух героев с разными мировоззрениями — "благородного рыцаря", который всегда верит в победу добра и разума, с более реалистичным идальго, неготовым тратить жизнь на заведомо проигрышную "борьбу с мельницами".
На гастроли в Самару приедет Ростовский академический театр драмы им. Максима Горького, который покажет:
31 мая — спектакль по рассказам Василия Шукшина "Заходите, раз пришли" (12+);
1 июня днем — сказочный "Бал для Золушки" (6+);
1 июня вечером — гоголевскую "Женитьбу" (12+);
2 июня — бессмертную историю о любви и вечной разлуке "Журавли" (12+) по пьесе Виктора Розова "Вечно живые".
В рамках "Больших гастролей", которые проводятся при поддержке Министерства культуры РФ и "Федеральной дирекции музыкальных и фестивальных программ "РОСКОНЦЕРТ", в Самаре выступит Московский театр Et Cetera (художественный руководитель Александр Калягин).
12 и 13 июня — "Ревизор. Версия" (16+), где в роли Хлестакова выступит народный артист РСФСР Александр Калягин;
15 июня — премьера спектакля "Любовная досада" (12+) по пьесе Жана-Батиста Мольера;
16 июня — "Стакан воды" (16+) по пьесе французского драматурга Эжена Скриба.
В Самару также приедет Тюменский Большой драматический театр со своими хитами: мюзикл "Семейка Аддамс" (12+), показы которого состоятся 26 и 27 июня. Спектакль — лауреат Российской Национальной театральной премии "Золотая маска" в сезоне 2020–2021 гг., четырёхкратный лауреат Национального фестиваля и премии "Музыкальное сердце театра" в 2022 году. Этот мюзикл идет только в Тюмени, и там на него не достать билетов.
Также у самарцев есть возможность увидеть другие спектакли Тюменского БДТ:
28 июня — "Наш городок" (16+) по пьесе американского прозаика и драматурга Торнтона Уайлдера;
29 июня — "героическую" комедию в двух действиях с одним затишьем "Ветер в тополях" (16+);
30 июня — мюзикл в двух действиях по мотивам повестей Николая Гоголя "Вечера на хуторе близ Диканьки" (16+).
В июне на сцене также будут идти любимые зрителями спектакли Самарской драмы — Ladies" Night (16+), "Вот так и живём" (16+), "НА ДНЕ.DOC" (18+), а в день рождения Александра Сергеевича Пушкина — "Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях" (12+).
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.