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Театр Культура

В Самаре пройдет "Большой театральный фестиваль"

САМАРА. 13 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В июне в Самарском театре драмы состоится "Большой театральный фестиваль".

7, 8, 9, 20 июня состоится премьера музыкально-драматического спектакля "Два благородных дона" (16+), в котором встретятся два знаменитых героя — Дон Жуан и Дон Кихот. В постановке есть ирония, любовь, интрига, размышления, конфликт двух героев с разными мировоззрениями — "благородного рыцаря", который всегда верит в победу добра и разума, с более реалистичным идальго, неготовым тратить жизнь на заведомо проигрышную "борьбу с мельницами".

На гастроли в Самару приедет Ростовский академический театр драмы им. Максима Горького, который покажет:

31 мая — спектакль по рассказам Василия Шукшина "Заходите, раз пришли" (12+);

1 июня днем — сказочный "Бал для Золушки" (6+);

1 июня вечером — гоголевскую "Женитьбу" (12+);

2 июня — бессмертную историю о любви и вечной разлуке "Журавли" (12+) по пьесе Виктора Розова "Вечно живые".

предоставлено Самарским театром драмы

В рамках "Больших гастролей", которые проводятся при поддержке Министерства культуры РФ и "Федеральной дирекции музыкальных и фестивальных программ "РОСКОНЦЕРТ", в Самаре выступит Московский театр Et Cetera (художественный руководитель Александр Калягин).

предоставлено Самарским театром драмы

12 и 13 июня — "Ревизор. Версия" (16+), где в роли Хлестакова выступит народный артист РСФСР Александр Калягин;

15 июня — премьера спектакля "Любовная досада" (12+) по пьесе Жана-Батиста Мольера;

16 июня — "Стакан воды" (16+) по пьесе французского драматурга Эжена Скриба.

В Самару также приедет Тюменский Большой драматический театр со своими хитами: мюзикл "Семейка Аддамс" (12+), показы которого состоятся 26 и 27 июня. Спектакль — лауреат Российской Национальной театральной премии "Золотая маска" в сезоне 2020–2021 гг., четырёхкратный лауреат Национального фестиваля и премии "Музыкальное сердце театра" в 2022 году. Этот мюзикл идет только в Тюмени, и там на него не достать билетов.

предоставлено Самарским театром драмы

Также у самарцев есть возможность увидеть другие спектакли Тюменского БДТ:

28 июня — "Наш городок" (16+) по пьесе американского прозаика и драматурга Торнтона Уайлдера;

29 июня — "героическую" комедию в двух действиях с одним затишьем "Ветер в тополях" (16+);

30 июня — мюзикл в двух действиях по мотивам повестей Николая Гоголя "Вечера на хуторе близ Диканьки" (16+).

В июне на сцене также будут идти любимые зрителями спектакли Самарской драмы — Ladies" Night (16+), "Вот так и живём" (16+), "НА ДНЕ.DOC" (18+), а в день рождения Александра Сергеевича Пушкина — "Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях" (12+).

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