Театр оперы и балета представит концерт в "Ночь музеев"

В субботу, 18 мая, Самарский театр оперы и балета приглашает на концерт "Семейные портреты" в рамках "Ночи музеев" (16+).
С 22:00 до 00:00 в Колонном зале представят эксклюзивную концертную программу, подготовленную специально для участия во Всероссийской акции "Ночь музеев — 2024", которая в 2024 г. приурочена к празднованию Года семьи.
Прозвучат фрагменты из спектаклей — арии, романсы, инструментальные, вокальные и хореографические миниатюры исполнят артистические семейные пары.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.