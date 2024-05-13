Театр оперы и балета представит концерт в "Ночь музеев"

В субботу, 18 мая, Самарский театр оперы и балета приглашает на концерт "Семейные портреты" в рамках "Ночи музеев" (16+).

С 22:00 до 00:00 в Колонном зале представят эксклюзивную концертную программу, подготовленную специально для участия во Всероссийской акции "Ночь музеев — 2024", которая в 2024 г. приурочена к празднованию Года семьи.

Прозвучат фрагменты из спектаклей — арии, романсы, инструментальные, вокальные и хореографические миниатюры исполнят артистические семейные пары.