Пенсионерка из Самарской области отдала мошенникам отложенные на квартиру деньги

В Ставропольском районе 60-летняя местная жительница стала жертвой интернет-мошенников. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Женщина увидела в соцсети паблик с предложением легкого дохода. Нужно было "сливать" ставки на договорных матчах в одном из букмекерских сервисов. Для этого требовался онлайн-кошелек, который якобы будет пополнять "работодатель".

Потерпевшая зарегистрировалась в системе, указала банковские реквизиты и по указаниям "наставника" в течение месяца вкладывала свои средства в проигрышные позиции.

Когда же она решила проверить виртуальный кошелек, денег там не оказалось. В этот момент женщина осознала, что сама отдала мошенникам более миллиона рублей, которые откладывала на покупку квартиры детям.