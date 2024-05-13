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Преступления Происшествия

Пенсионерка из Самарской области отдала мошенникам отложенные на квартиру деньги

ТОЛЬЯТТИ. 13 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Ставропольском районе 60-летняя местная жительница стала жертвой интернет-мошенников. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Женщина увидела в соцсети паблик с предложением легкого дохода. Нужно было "сливать" ставки на договорных матчах в одном из букмекерских сервисов. Для этого требовался онлайн-кошелек, который якобы будет пополнять "работодатель".

Потерпевшая зарегистрировалась в системе, указала банковские реквизиты и по указаниям "наставника" в течение месяца вкладывала свои средства в проигрышные позиции.

Когда же она решила проверить виртуальный кошелек, денег там не оказалось. В этот момент женщина осознала, что сама отдала мошенникам более миллиона рублей, которые откладывала на покупку квартиры детям.

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