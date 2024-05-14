В июне начнется ремонт дорог в районе Жигулевской ГЭС в Самарской области

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В Поволжуправтодор сообщили, что во второй половине июня начнутся дорожные работы в районе Жигулевской ГЭС. В ведомстве предупредили водителей заранее продумывать маршрут следования, чтобы избежать пробок.