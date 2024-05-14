Фальшивый правоохранитель выманил у жительницы Новокуйбышевска 2,5 млн рублей

В Новокуйбышевске 47-летняя педагог стала жертвой мошенников. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Четыре дня женщине в мессенджер писал незнакомец, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Он заявлял, что имеет секретные данные о том, что мошенники пытаются оформить на нее кредит. А чтобы их поймать и сохранить деньги, якобы нужно перевести все свои средства на безопасный счет.

Потерпевшая так и сделала, и отправила злоумышленникам 2,5 млн рублей. После этого "правоохранитель" пропал.