Фальшивый правоохранитель выманил у жительницы Новокуйбышевска 2,5 млн рублей

В Новокуйбышевске 47-летняя педагог стала жертвой мошенников. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Четыре дня женщине в мессенджер писал незнакомец, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Он заявлял, что имеет секретные данные о том, что мошенники пытаются оформить на нее кредит. А чтобы их поймать и сохранить деньги, якобы нужно перевести все свои средства на безопасный счет.
Потерпевшая так и сделала, и отправила злоумышленникам 2,5 млн рублей. После этого "правоохранитель" пропал.
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И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки