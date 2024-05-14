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В Тольятти расследуют мошенничество с несуществующими детсадовцами

ТОЛЬЯТТИ. 14 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Автозаводский районный суд Тольятти отправили уголовное дело о хищении бюджетных средств. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, директор частной дошкольной образовательной организации "Ступени" с января 2020 г. по декабрь 2022 г. предоставлял региональному министерству образования ложные сведения о количестве воспитанников от года до трех лет. На основании этих документов организации увеличили субсидию из областного бюджета. В результате за фиктивных воспитанников директор "Ступеней" получил 853 тыс. рублей.

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