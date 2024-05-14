Самозанятую из Жигулевска заподозрили в мошенничестве с соцконтрактом

В Жигулевске возбудили уголовное дело по факту мошенничество при получении социальных выплат. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, 20-летняя местная жительница оформилась как самозанятая и оформила социальный контракт. Затем она приобрела поддельные документы о покупке ноутбука и предоставила их вместе с отчетом о выполнении мероприятий социальной адаптации. На основании этого девушке выплатили 200 тыс. рублей.