Самозанятую из Жигулевска заподозрили в мошенничестве с соцконтрактом

В Жигулевске возбудили уголовное дело по факту мошенничество при получении социальных выплат. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
По версии следствия, 20-летняя местная жительница оформилась как самозанятая и оформила социальный контракт. Затем она приобрела поддельные документы о покупке ноутбука и предоставила их вместе с отчетом о выполнении мероприятий социальной адаптации. На основании этого девушке выплатили 200 тыс. рублей.
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И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки