Участники форума "Мой бизнес 63. Стратегии роста" обсудят продвижение продуктов и регулирование рекламы

В Самарской области 22 мая стартует главное деловое событие года — предпринимательский форум "Мой бизнес 63. Стратегии роста". Он будет приурочен ко Дню российского предпринимательства. Форум проводит областное минэкономразвития в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Событие состоится на площадках ледового Дворца спорта им. В.С. Высоцкого и регионального центра "Мой бизнес".
"Традиционно мы готовим очень насыщенную программу форума, приглашаем ведущих экспертов, чтобы наши предприниматели провели время с пользой, услышали ответы на волнующие их вопросы, обменялись опытом, нашли новых бизнес-партнеров. Форум "Мой бизнес 63" собирает самую активную аудиторию Самарской области, и я приглашаю предпринимателей подавать заявки и участвовать в главном деловом событии региона", — сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
В первый день форума участники обсудят темы прорывного роста B2B и B2C бизнесов в эпоху развития искусственного интеллекта, цифровые сервисы и меры господдержки, инновационные стратегии и решения для бизнеса и др. Откроет первый день выступление Гарретта Джонстона — международного эксперта в области коммерческих и маркетинговых стратегий.
Центральным событием первого дня станет пленарная сессия "Стратегии роста. Новые горизонты бизнеса" с участием ведущих федеральных институтов развития, представителей власти и бизнеса.
Второй день форума будет посвящен успешному продвижению, выстраиванию эффективных стратегий и рекламе своего продукта.
О регулировании рекламы в социальных сетях расскажет юрист, руководитель компании "Юридический центр Теньковской" Ирина Теньковская. Участники узнают, как избежать нарушений в сфере рекламы — штрафов за спам-звонки, массовые рассылки и неправильную маркировку.
Об основах успешных рекламных кампаний в одном из ведущих рекламных сервисов расскажет Андрей Рогатин, практикующий специалист по росту продукта и лидогенерации. Участники встречи узнают, как быстро запустить эффективные кампании в новом кабинете VK реклама, исследовать целевую аудиторию, вести аналитику в новом кабинете и оптимизировать кампании.
Еще одной темой второго дня форума станет развитие культуры благополучия как бизнес-стратегия в условиях изменений. Бизнес-эксперты Дмитрий Петров и Ольга Андрюшина расскажут, как компании в нынешних условиях реализуют стратегию "выживания", как добавить стратегию "процветания" к существующей системе для получения бизнес-результатов.
Подробнее познакомиться с программой события и подать заявку на участие можно на сайте forum.mybiz63.ru.
Последние комментарии
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
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