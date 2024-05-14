Участники форума "Мой бизнес 63. Стратегии роста" обсудят продвижение продуктов и регулирование рекламы

В Самарской области 22 мая стартует главное деловое событие года — предпринимательский форум "Мой бизнес 63. Стратегии роста". Он будет приурочен ко Дню российского предпринимательства. Форум проводит областное минэкономразвития в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Событие состоится на площадках ледового Дворца спорта им. В.С. Высоцкого и регионального центра "Мой бизнес".

"Традиционно мы готовим очень насыщенную программу форума, приглашаем ведущих экспертов, чтобы наши предприниматели провели время с пользой, услышали ответы на волнующие их вопросы, обменялись опытом, нашли новых бизнес-партнеров. Форум "Мой бизнес 63" собирает самую активную аудиторию Самарской области, и я приглашаю предпринимателей подавать заявки и участвовать в главном деловом событии региона", — сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В первый день форума участники обсудят темы прорывного роста B2B и B2C бизнесов в эпоху развития искусственного интеллекта, цифровые сервисы и меры господдержки, инновационные стратегии и решения для бизнеса и др. Откроет первый день выступление Гарретта Джонстона — международного эксперта в области коммерческих и маркетинговых стратегий.

Центральным событием первого дня станет пленарная сессия "Стратегии роста. Новые горизонты бизнеса" с участием ведущих федеральных институтов развития, представителей власти и бизнеса.

Второй день форума будет посвящен успешному продвижению, выстраиванию эффективных стратегий и рекламе своего продукта.

О регулировании рекламы в социальных сетях расскажет юрист, руководитель компании "Юридический центр Теньковской" Ирина Теньковская. Участники узнают, как избежать нарушений в сфере рекламы — штрафов за спам-звонки, массовые рассылки и неправильную маркировку.

Об основах успешных рекламных кампаний в одном из ведущих рекламных сервисов расскажет Андрей Рогатин, практикующий специалист по росту продукта и лидогенерации. Участники встречи узнают, как быстро запустить эффективные кампании в новом кабинете VK реклама, исследовать целевую аудиторию, вести аналитику в новом кабинете и оптимизировать кампании.

Еще одной темой второго дня форума станет развитие культуры благополучия как бизнес-стратегия в условиях изменений. Бизнес-эксперты Дмитрий Петров и Ольга Андрюшина расскажут, как компании в нынешних условиях реализуют стратегию "выживания", как добавить стратегию "процветания" к существующей системе для получения бизнес-результатов.

Подробнее познакомиться с программой события и подать заявку на участие можно на сайте forum.mybiz63.ru.