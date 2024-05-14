Тольяттинца будут судить за убийство отца в пьяной ссоре

Прокуратура Автозаводского района Тольятти утвердила обвинительное заключение 37-летнему местному жителю по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").
По версии следствия, вечером 20 января 2024 г. пьяный тольяттинец попросил у отца ключи от машины и получил отказ. Из-за этого началась ссора, во время которой сын ударил отца ножом в голову, шею и грудь. От полученных ранений пострадавший скончался.
Уголовное дело направили в Автозаводский районный суд Тольятти.
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И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки