В Самаре предложили учредить региональные медали для родственников участников СВО

Во вторник, 14 мая, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел личный прием граждан в приемной президента России Владимира Путина.

К главе региона обратился ветеран боевых действий, участник специальной военной операции, социальный координатор Самарского филиала фонда "Защитники Отечества" в Новокуйбышевске Константин Красильников. Он предложил учредить на региональном уровне медали для родственников участников СВО, в частности матерям военнослужащих. Константин подчеркнул, что такие знаки отличия станут данью уважения, выражением общественного признания для родных бойцов. Изготавливать награды предполагается на благотворительные средства в помещении творческой мастерской на базе местного отделения государственного фонда "Защитники Отечества". Сейчас разрабатываются эскизы.

Губернатор поддержал инициативу военнослужащего и предложил ее доработать, определить категории получателей.

"Сама идея замечательная, — сказал Дмитрий Азаров. — Для многих родителей, воспитавших достойных сыновей, поверьте, большая честь получить такую награду, когда сын сражается. Пусть люди знают, что мы все время подчеркиваем особое отношение к семьям защитников отечества".

Глава региона поблагодарил Константина Красильникова за идею и поручил министерству социально-демографической и семейной политики Самарской области совместно с Самарским филиалом фонда "Защитники Отечества" оказать содействие в проработке проекта. Ветеран СВО, в свою очередь, выразил признательность главе региона за всесторонюю поддержку военнослужащих и их семей.

Житель Тольятти Сергей Зайцев обратился к главе региона с вопросом строительства участка дороги по ул. Механизаторов. Эта новая дорога нужна, чтобы соединить две улицы и разгрузить транспортные потоки там, где скапливаются пробки, увеличить пропускную способность и повысить безопасность дорожного движения. "Для транспортной безопасности нашего района и всего города в целом эта дорога просто необходима", — подчеркнул Сергей Зайцев.

Проект долгожданный для многих тольяттинцев. Ранее проводилось голосование о необходимости строительства дороги, и большинство жителей города поддержали инициативу. Как отметил глава Тольятти Николай Ренц, проект важный и нужный, в дороге, в частности, заинтересован трудовой коллектив ТОАЗа. Также дорога повысит транспортную доступность Тольяттинской городской больницы № 4 для горожан.

Проект предусматривает строительство участка протяженностью 573 м, устройство пешеходной зоны, освещения. "Мы в 2022 г. сделали проект строительства дороги, прошли государственную экспертизу", — сообщил Николай Ренц.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что регион готов помочь муниципалитету: из областного бюджета будут выделены средства на строительство дороги. Администрация города обеспечит софинансирование проекта. Работы предполагается начать уже в этом году.

Глава региона подчеркнул: главное, чтобы работы были выполнены не только быстро, но и качественно. "Качество — это определяющий фактор. Отработан вопрос: средства из областного, городского бюджетов предусмотрены. Сейчас ничто не мешает городской администрации приступить к реализации проекта. Городу помогаем", — резюмировал Дмитрий Азаров.

Сергей Зайцев от себя лично и от жителей города поблагодарил губернатора за содействие в реализации проекта. "С вас — общественный контроль", — отметил глава региона, обращаясь к активисту.

Президент Самарской региональной общественной организации развития лагерного туризма "Ярче" Ярослав Чернышев предложил проекты в области туризма и создания в регионе новых детских центров. Он выступил с инициативой обустроить здания образовательных учреждений в Камышлинском и Безенчукском районах под детские центры. По словам Ярослава Чернышева, проект направлен и на то, чтобы прививать детям любовь к родному краю, показывать им красоту природы Самарской области.

Дмитрий Азаров отметил важность проектов и поручил министру образования и науки Самарской области Виктору Акопьяну рассмотреть их совместно с министерством туризма региона.

В Самарской области, как и по всей стране, активно ведется работа по обновлению детских лагерей. Новые корпуса появились в центрах "Авангард" и "Солнечный берег". Модернизация инфраструктуры детского отдыха идет благодаря федеральной программе "Восстановление и строительство в субъектах России организаций отдыха детей и их оздоровления". Она стартовала по инициативе председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентины Матвиенко и по прямому поручению президента Владимира Путина.