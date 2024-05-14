В Самаре предложили учредить региональные медали для родственников участников СВО

Во вторник, 14 мая, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел личный прием граждан в приемной президента России Владимира Путина.
К главе региона обратился ветеран боевых действий, участник специальной военной операции, социальный координатор Самарского филиала фонда "Защитники Отечества" в Новокуйбышевске Константин Красильников. Он предложил учредить на региональном уровне медали для родственников участников СВО, в частности матерям военнослужащих. Константин подчеркнул, что такие знаки отличия станут данью уважения, выражением общественного признания для родных бойцов. Изготавливать награды предполагается на благотворительные средства в помещении творческой мастерской на базе местного отделения государственного фонда "Защитники Отечества". Сейчас разрабатываются эскизы.
Губернатор поддержал инициативу военнослужащего и предложил ее доработать, определить категории получателей.
"Сама идея замечательная, — сказал Дмитрий Азаров. — Для многих родителей, воспитавших достойных сыновей, поверьте, большая честь получить такую награду, когда сын сражается. Пусть люди знают, что мы все время подчеркиваем особое отношение к семьям защитников отечества".
Глава региона поблагодарил Константина Красильникова за идею и поручил министерству социально-демографической и семейной политики Самарской области совместно с Самарским филиалом фонда "Защитники Отечества" оказать содействие в проработке проекта. Ветеран СВО, в свою очередь, выразил признательность главе региона за всесторонюю поддержку военнослужащих и их семей.
Житель Тольятти Сергей Зайцев обратился к главе региона с вопросом строительства участка дороги по ул. Механизаторов. Эта новая дорога нужна, чтобы соединить две улицы и разгрузить транспортные потоки там, где скапливаются пробки, увеличить пропускную способность и повысить безопасность дорожного движения. "Для транспортной безопасности нашего района и всего города в целом эта дорога просто необходима", — подчеркнул Сергей Зайцев.
Проект долгожданный для многих тольяттинцев. Ранее проводилось голосование о необходимости строительства дороги, и большинство жителей города поддержали инициативу. Как отметил глава Тольятти Николай Ренц, проект важный и нужный, в дороге, в частности, заинтересован трудовой коллектив ТОАЗа. Также дорога повысит транспортную доступность Тольяттинской городской больницы № 4 для горожан.
Проект предусматривает строительство участка протяженностью 573 м, устройство пешеходной зоны, освещения. "Мы в 2022 г. сделали проект строительства дороги, прошли государственную экспертизу", — сообщил Николай Ренц.
Дмитрий Азаров подчеркнул, что регион готов помочь муниципалитету: из областного бюджета будут выделены средства на строительство дороги. Администрация города обеспечит софинансирование проекта. Работы предполагается начать уже в этом году.
Глава региона подчеркнул: главное, чтобы работы были выполнены не только быстро, но и качественно. "Качество — это определяющий фактор. Отработан вопрос: средства из областного, городского бюджетов предусмотрены. Сейчас ничто не мешает городской администрации приступить к реализации проекта. Городу помогаем", — резюмировал Дмитрий Азаров.
Сергей Зайцев от себя лично и от жителей города поблагодарил губернатора за содействие в реализации проекта. "С вас — общественный контроль", — отметил глава региона, обращаясь к активисту.
Президент Самарской региональной общественной организации развития лагерного туризма "Ярче" Ярослав Чернышев предложил проекты в области туризма и создания в регионе новых детских центров. Он выступил с инициативой обустроить здания образовательных учреждений в Камышлинском и Безенчукском районах под детские центры. По словам Ярослава Чернышева, проект направлен и на то, чтобы прививать детям любовь к родному краю, показывать им красоту природы Самарской области.
Дмитрий Азаров отметил важность проектов и поручил министру образования и науки Самарской области Виктору Акопьяну рассмотреть их совместно с министерством туризма региона.
В Самарской области, как и по всей стране, активно ведется работа по обновлению детских лагерей. Новые корпуса появились в центрах "Авангард" и "Солнечный берег". Модернизация инфраструктуры детского отдыха идет благодаря федеральной программе "Восстановление и строительство в субъектах России организаций отдыха детей и их оздоровления". Она стартовала по инициативе председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентины Матвиенко и по прямому поручению президента Владимира Путина.
Последние комментарии
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...
Скорбим... тяжелый день для Россиян...
Матвиенко, за поддержку области, громадная благодарность!
Такие Кадры... решают Усе....
Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!