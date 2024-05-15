Александр Бастрыкин взял на контроль дело об избиении сызранки возле ночного клуба

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению о совершении противоправных действий в отношении жительницы Самарской области.

В Информационный центр СК России обратилась жительница Самарской области по вопросу избиения ее в Сызрани. В апреле текущего года возле одного из развлекательных заведений ранее незнакомый мужчина ударил ее по лицу, от чего последняя упала, после этого он продолжил избивать ее руками и ногами. До настоящего времени виновный к ответственности не привлечен.

Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области Алексею Колбасину провести процессуальную проверку и доложить о ее предварительных и окончательных результатах.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.