Александр Бастрыкин взял на контроль дело об избиении сызранки возле ночного клуба

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению о совершении противоправных действий в отношении жительницы Самарской области.
В Информационный центр СК России обратилась жительница Самарской области по вопросу избиения ее в Сызрани. В апреле текущего года возле одного из развлекательных заведений ранее незнакомый мужчина ударил ее по лицу, от чего последняя упала, после этого он продолжил избивать ее руками и ногами. До настоящего времени виновный к ответственности не привлечен.
Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области Алексею Колбасину провести процессуальную проверку и доложить о ее предварительных и окончательных результатах.
Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.
Последние комментарии
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки