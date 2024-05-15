Самарский театр драмы проведет особую экскурсию "Погружение в театр"

Самарский академический театр драмы им. М. Горького приглашает самарцев и гостей города в "Ночь музеев" 18 мая на особую экскурсию — "Погружение в театр".

В ходе экскурсии зрители пройдут по ночному зданию театра, посетят вокальный мастер-класс с артисткой Владой Филипповой, посмотрят фрагмент премьерного спектакля "НА ДНЕ.DOC" (18+) на экспериментальной сцене, а завершится экскурсия фотосессией на исторической сцене на фоне алых парусов — декораций спектакля по легендарной повести Александра Грина о силе любви. И, конечно, экскурсия будет сопровождаться рассказом об истории театра, театральных легендах и династиях артистов.

Посещение экскурсии — бесплатно, группы набираются по 15 человек в порядке живой очереди, старт каждые 10 минут, продолжительность экскурсии — 30 минут.

Первая экскурсия начинается в 21.00, последняя группа заходит в 22.30.