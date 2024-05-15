Самарский театр драмы проведет особую экскурсию "Погружение в театр"

Самарский академический театр драмы им. М. Горького приглашает самарцев и гостей города в "Ночь музеев" 18 мая на особую экскурсию — "Погружение в театр".
В ходе экскурсии зрители пройдут по ночному зданию театра, посетят вокальный мастер-класс с артисткой Владой Филипповой, посмотрят фрагмент премьерного спектакля "НА ДНЕ.DOC" (18+) на экспериментальной сцене, а завершится экскурсия фотосессией на исторической сцене на фоне алых парусов — декораций спектакля по легендарной повести Александра Грина о силе любви. И, конечно, экскурсия будет сопровождаться рассказом об истории театра, театральных легендах и династиях артистов.
Посещение экскурсии — бесплатно, группы набираются по 15 человек в порядке живой очереди, старт каждые 10 минут, продолжительность экскурсии — 30 минут.
Первая экскурсия начинается в 21.00, последняя группа заходит в 22.30.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.