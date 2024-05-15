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Председателем 11-го арбитражного суда назначен Виктор Романов

САМАРА. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Председателем Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда назначен Виктор Романов, возглавляющий Арбитражный суд Волгоградской области. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин 10 мая.

Напомним, Романов в феврале получил рекомендацию Высшей квалификационной коллегии судей РФ. Рекомендации ВККС также добивалась Наиля Сафаева, которая возглавляла 11 ААС с 2017 г., но свое заявление она отозвала.

Тем же указом президента повышены еще две судьи из Самарской области. Так судья Железнодорожного суда Елена Чиркова назначена судьей Самарского областного суда. А Елена Карягина утверждена  заместителем председателя Кировского районного суда Самары. Она начинала карьеру в этом же суде с помощника судьи. В 2022 г. была назначена судьей.

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