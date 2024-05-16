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Муниципалитеты Власть и политика

Виталий Рябов возглавил городское хозяйство Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 16 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 16 мая к работе в должности руководителя департамента городского хозяйства администрации городского округа Тольятти приступил Виталий Рябов, сообщает пресс-служба мэрии Автограда.

Виталий Рябов родился 9 октября 1981 г. в с. Александровка Ставропольского района Куйбышевской области. Окончил Тольяттинский государственный университет сервиса по специальности "Коммерция (торговое дело)" и Поволжскую академию государственной службы им. Столыпина по специальности "Государственное и муниципальное управление". Член партии "Единая Россия".

Имеет опыт депутатской деятельности в двух созывах думы городского округа Жигулевск. Работал помощником главы городского округа Жигулевск и первым заместителем главы администрации Ставропольского района Самарской области. С 2020 г. руководил управлением муниципальных услуг и мониторинга градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти.

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