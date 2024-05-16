Виталий Рябов возглавил городское хозяйство Тольятти

С 16 мая к работе в должности руководителя департамента городского хозяйства администрации городского округа Тольятти приступил Виталий Рябов, сообщает пресс-служба мэрии Автограда.
Виталий Рябов родился 9 октября 1981 г. в с. Александровка Ставропольского района Куйбышевской области. Окончил Тольяттинский государственный университет сервиса по специальности "Коммерция (торговое дело)" и Поволжскую академию государственной службы им. Столыпина по специальности "Государственное и муниципальное управление". Член партии "Единая Россия".
Имеет опыт депутатской деятельности в двух созывах думы городского округа Жигулевск. Работал помощником главы городского округа Жигулевск и первым заместителем главы администрации Ставропольского района Самарской области. С 2020 г. руководил управлением муниципальных услуг и мониторинга градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти.
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У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.
Ну и дела. Жаль (нет)
Какой планетарий?! Это сейчас так необходимо?! Постройте лучше бумажный завод или производство товаров для быта! Обновите аграрные комплексы региона дня поставки продуктов питания. Это и рабочие места , и прибыль и удешевление самих товаров.
Самый грязный район,Промышленном районе на остановке 13 микрорайон уже 15лет ведётся нелегальная торговля овощами, на площади Кирова по ул Победы на стороне промышленного района ведётся нелегальная торговля у подземного перехода и никому нет дела, что кругом антисанитария. Наведите порядок в Промышленном районе, как в Кировском.
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