Виталий Рябов возглавил городское хозяйство Тольятти

С 16 мая к работе в должности руководителя департамента городского хозяйства администрации городского округа Тольятти приступил Виталий Рябов, сообщает пресс-служба мэрии Автограда.

Виталий Рябов родился 9 октября 1981 г. в с. Александровка Ставропольского района Куйбышевской области. Окончил Тольяттинский государственный университет сервиса по специальности "Коммерция (торговое дело)" и Поволжскую академию государственной службы им. Столыпина по специальности "Государственное и муниципальное управление". Член партии "Единая Россия".

Имеет опыт депутатской деятельности в двух созывах думы городского округа Жигулевск. Работал помощником главы городского округа Жигулевск и первым заместителем главы администрации Ставропольского района Самарской области. С 2020 г. руководил управлением муниципальных услуг и мониторинга градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти.



