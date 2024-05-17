Дмитрий Азаров и Максим Соколов передали новую LADA Vesta победительнице конкурса про Самарскую область

В четверг, 16 мая, губернатор Дмитрий Азаров и президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов вручили ключи от новой LADA Vesta SE Cross Людмиле Жандаровой. Она стала победительницей конкурса, который проводился на стенде Самарской области на международной выставке "Россия".

Напомним, в рамках проведения выставки Самарская область с 4 ноября прошлого года по 1 апреля текущего года организовала розыгрыш самого популярного отечественного автомобиля LADA Vesta. Претендентам на победу нужно было пройти регистрацию на интерактивной панели, размещенной на стенде региона, заполнить данные в анкете и принять участие в квизе. Всего в розыгрыше приняли участие более 10 тысяч человек.

Для победительницы Людмилы Жандаровой Самарская область родная, Людмила — уроженка города Серноводска, окончила Куйбышевский авиационный институт. В Москву они с мужем переехали несколько лет назад. Сертификат как победительнице розыгрыша ей был вручен на стенде Самарской области в День космонавтики. А сегодня в Подмосковье в одном дилерских центров Lada губернатор Самарской области и президент АвтоВАЗа Максим Соколов передали победительнице автомобиль.

"Мы вручали вам сертификат, но сегодня вручаем уже автомобиль, — обратился Дмитрий Азаров к Людмиле. — Уверен, что и существующие, и новые модели, которые запускает АвтоВАЗ, будут радовать граждан Российской Федерации, и не только своим качеством, красотой, элегантностью, но и своими лучшими характеристиками, которых добивается сегодня завод. Поздравляю вас!"

Максим Соколов отметил, что LADA Vesta — флагман продуктовой линейки завода.

"Получайте удовольствие за рулем, — пожелал он Людмиле. — И позвольте вас пригласить в родную Самарскую область к нам на АвтоВАЗ — мы с удовольствием проведем экскурсию".

Новая LADA Vesta Людмиле очень понравилась, женщина отметила, что за рулем уже 23 года, и теперь обязательно приедет на новой машине в Самарскую область. Новая машина очень понравилась и ее супругу, который пришел вместе с ней на вручение. О своей победе Людмила говорит, что совсем не верила, думала, такого в жизни не бывает.

"Мне в этом году 70 лет в ноябре, можно сказать, такой подарок к юбилею. Очень приятно", — поделилась она и поблагодарила за поздравления губернатора и руководителя АвтоВАЗа.