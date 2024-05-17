Дмитрий Азаров и Максим Соколов передали новую LADA Vesta победительнице конкурса про Самарскую область

В четверг, 16 мая, губернатор Дмитрий Азаров и президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов вручили ключи от новой LADA Vesta SE Cross Людмиле Жандаровой. Она стала победительницей конкурса, который проводился на стенде Самарской области на международной выставке "Россия".
Напомним, в рамках проведения выставки Самарская область с 4 ноября прошлого года по 1 апреля текущего года организовала розыгрыш самого популярного отечественного автомобиля LADA Vesta. Претендентам на победу нужно было пройти регистрацию на интерактивной панели, размещенной на стенде региона, заполнить данные в анкете и принять участие в квизе. Всего в розыгрыше приняли участие более 10 тысяч человек.
Для победительницы Людмилы Жандаровой Самарская область родная, Людмила — уроженка города Серноводска, окончила Куйбышевский авиационный институт. В Москву они с мужем переехали несколько лет назад. Сертификат как победительнице розыгрыша ей был вручен на стенде Самарской области в День космонавтики. А сегодня в Подмосковье в одном дилерских центров Lada губернатор Самарской области и президент АвтоВАЗа Максим Соколов передали победительнице автомобиль.
"Мы вручали вам сертификат, но сегодня вручаем уже автомобиль, — обратился Дмитрий Азаров к Людмиле. — Уверен, что и существующие, и новые модели, которые запускает АвтоВАЗ, будут радовать граждан Российской Федерации, и не только своим качеством, красотой, элегантностью, но и своими лучшими характеристиками, которых добивается сегодня завод. Поздравляю вас!"
Максим Соколов отметил, что LADA Vesta — флагман продуктовой линейки завода.
"Получайте удовольствие за рулем, — пожелал он Людмиле. — И позвольте вас пригласить в родную Самарскую область к нам на АвтоВАЗ — мы с удовольствием проведем экскурсию".
Новая LADA Vesta Людмиле очень понравилась, женщина отметила, что за рулем уже 23 года, и теперь обязательно приедет на новой машине в Самарскую область. Новая машина очень понравилась и ее супругу, который пришел вместе с ней на вручение. О своей победе Людмила говорит, что совсем не верила, думала, такого в жизни не бывает.
"Мне в этом году 70 лет в ноябре, можно сказать, такой подарок к юбилею. Очень приятно", — поделилась она и поблагодарила за поздравления губернатора и руководителя АвтоВАЗа.
Последние комментарии
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?
А Вы знаете сколько безобразия из-за этих подкормок? Вы знаете сколько "просело" на тему и калечит животных из-за выгоды? Фотографии нужны ведь реальные. Жалостливые фотки - сбор денег. Хотя бы глаза собакам и кошкам так называемые зоозощитники прекратят выкалывать. 90 процентов - висят на теме. Копейки нельзя давать! Только так можно прекратить это кошмар! Как только Добреньким прикидывается - под подозрение. А как собираются, вон кота Твикса искали, моментально 300 зоозощитников собралось, и несколько дней бродили - что они делали, куда ходили - неизвестно. Что это за группы товарищей? Под "маской" поисков то. Реальные зоозощитники поймут ужас ситуации по лечению животных, ради наживы. Их, кстати, не так и много. И,кошка кушает мышек и крысок и змеек, сидит себе в подъезде и никуда не шарахается. Путевая кошка прокормиться, пищи полно и нормальных котят воспитает и спрячется. (У неё риск в лапы любителей животных попасть, ну и под птиц, стаи собак, волков.) Прячется - шанс есть. Попасть под зоозощитников - шанса нет. Денег нечего им давать и помогать и всё. Вот зачем спасать кошку без глаз и ног, усыпить, закончить страдания, это же не их животное, а вот только нашли (хуже, если сами сделали). Им пофиг - собирают средства. И всё под Маской "хорошести", задолбали животных. Отстаньте от них. Нечего кормить - согласна. И зоозощитников нечего кормить!
А какая разница стае, ребенок или котенок? Зачем прикармливать вообще? Змей полно, они на кошачий корм идут, совершенно спокойно пролезут по коммуникациям. Пока из унитазов не полезу, видимо не поверят) гугл можно почитать. Согласна полностью, безобразие нужно прекращать, штрафы. Самара! Круто! Сейчас ещё девушке выше отвечу на Камент.
Кто-нибудь из аналитиков прогнозировал варианты, которыми могут закониться подобные эксперименты со стайными хищниками, обитающими в ареале человека? Вангуется мне, что оштрафуют несколько кастрюлесоцев... Резко сократится кормёжка. Но тогда голодающие стаи станут просто охотиться за наименее слабыми особями социума - за детьми. За покусы - администрация разорится расплачиваться идо них дойдёт - нетсамоходных прищепок - и нет проблем. Хорошо ещё если летальных случаев не будет!