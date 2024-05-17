16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
АвтоВАЗ запустил экскурсии по заводу АвтоВАЗ запустил серийное производство Lada Largus в Ижевске АвтоВАЗ в мае ждет решения правительства по реструктуризации долга Эксперты назвали самые ожидаемые автомобильные новинки из КНР АвтоВАЗ возобновил производство Lada Granta с автоматической трансмиссией

Автопром Машиностроение

АвтоВАЗ запустил экскурсии по заводу

ТОЛЬЯТТИ. 17 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 58
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

АвтоВАЗ открыл свои двери в рамках всероссийской программы промышленного туризма.

Фото: пресс-центр АвтоВАЗа

Экскурсионная программа получила название "АвтоВАЗ — путь успеха!" и проводится один раз в неделю — каждый четверг — для групп численностью от 10 до 15 человек.

В ходе трехчасовой экскурсии гости посещают исторический музей АвтоВАЗа, коллекция которого насчитывает около 20 тыс. экспонатов, в числе которых — раритетные и легендарные автомобили, а также уникальные концепт-кары. На производственной площадке гости знакомятся с ключевыми технологиями АвтоВАЗа.

В прессовом производстве, которое является крупнейшим в Европе, можно увидеть линии штамповки кузовных деталей, формирующих облик автомобиля и его будущие характеристики: прочность, надёжность и безопасность. В цехе сварки кузовов можно полюбоваться слаженной работой сотен роботов, которые производят автоматическую сварку и с лёгкостью перемещают узлы кузова. Финальный этап производства автомобилей — сборочный конвейер — позволит проследить процесс изготовления LADA, от кузова до схода с линии. Гости воочию увидят, как производятся бестселлеры российского автомобильного рынка.

На производственных линиях можно ознакомиться как с процессом изготовления автомобиля и его деталей, так и с многоступенчатой системой контроля качества. Осмотрев отдельные цеха и оборудование, каждый участник экскурсии сможет ощутить масштаб предприятия. В финале программы — панорамная экскурсия по самой высокой смотровой площадке города на 24-м этаже заводоуправления. Здесь же, в ресторане административного здания, гостям будет предложен бизнес-ланч.

Забронировать место в группе можно, пройдя по ссылке. На странице заказа можно ознакомиться и с правилами посещения АвтоВАЗа, которые необходимо соблюдать, чтобы экскурсия была комфортной и безопасной.

Что, на Ваш взгляд, является основной причиной возникновения ДТП?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Близнецов 13 июня 2023 19:43 Новосибирский холдинг Rossko приобрел самарского производителя автозапчастей

вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.

Василий Восьмецов 28 января 2018 18:02 "Диверс Моторс" больше не является официальным дилером Volkswagen

я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.

Alexander Plastovec 29 августа 2016 06:12 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.

Иван Иванов 18 июля 2016 12:57 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять

Папа Римский 28 марта 2015 06:22 Рассматривается возможность создать на базе Lada Largus санитарный автомобиль

Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы

Фото на сайте

АвтоВАЗ начал серийное производство обновленного Largus

АвтоВАЗ начал серийное производство обновленного Largus

"Премьера-Центр" познакомил журналистов и блоггеров с полноприводными семиместными автомобилями ŠKODA Kodiaq

"Премьера-Центр" познакомил журналистов и блоггеров с полноприводными семиместными автомобилями ŠKODA Kodiaq

Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню машиностроителя

Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню машиностроителя

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2