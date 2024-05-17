АвтоВАЗ запустил экскурсии по заводу

АвтоВАЗ открыл свои двери в рамках всероссийской программы промышленного туризма.
Экскурсионная программа получила название "АвтоВАЗ — путь успеха!" и проводится один раз в неделю — каждый четверг — для групп численностью от 10 до 15 человек.
В ходе трехчасовой экскурсии гости посещают исторический музей АвтоВАЗа, коллекция которого насчитывает около 20 тыс. экспонатов, в числе которых — раритетные и легендарные автомобили, а также уникальные концепт-кары. На производственной площадке гости знакомятся с ключевыми технологиями АвтоВАЗа.
В прессовом производстве, которое является крупнейшим в Европе, можно увидеть линии штамповки кузовных деталей, формирующих облик автомобиля и его будущие характеристики: прочность, надёжность и безопасность. В цехе сварки кузовов можно полюбоваться слаженной работой сотен роботов, которые производят автоматическую сварку и с лёгкостью перемещают узлы кузова. Финальный этап производства автомобилей — сборочный конвейер — позволит проследить процесс изготовления LADA, от кузова до схода с линии. Гости воочию увидят, как производятся бестселлеры российского автомобильного рынка.
На производственных линиях можно ознакомиться как с процессом изготовления автомобиля и его деталей, так и с многоступенчатой системой контроля качества. Осмотрев отдельные цеха и оборудование, каждый участник экскурсии сможет ощутить масштаб предприятия. В финале программы — панорамная экскурсия по самой высокой смотровой площадке города на 24-м этаже заводоуправления. Здесь же, в ресторане административного здания, гостям будет предложен бизнес-ланч.
Забронировать место в группе можно, пройдя по ссылке. На странице заказа можно ознакомиться и с правилами посещения АвтоВАЗа, которые необходимо соблюдать, чтобы экскурсия была комфортной и безопасной.
Последние комментарии
вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы