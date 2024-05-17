АвтоВАЗ запустил экскурсии по заводу

АвтоВАЗ открыл свои двери в рамках всероссийской программы промышленного туризма.

Экскурсионная программа получила название "АвтоВАЗ — путь успеха!" и проводится один раз в неделю — каждый четверг — для групп численностью от 10 до 15 человек.

В ходе трехчасовой экскурсии гости посещают исторический музей АвтоВАЗа, коллекция которого насчитывает около 20 тыс. экспонатов, в числе которых — раритетные и легендарные автомобили, а также уникальные концепт-кары. На производственной площадке гости знакомятся с ключевыми технологиями АвтоВАЗа.

В прессовом производстве, которое является крупнейшим в Европе, можно увидеть линии штамповки кузовных деталей, формирующих облик автомобиля и его будущие характеристики: прочность, надёжность и безопасность. В цехе сварки кузовов можно полюбоваться слаженной работой сотен роботов, которые производят автоматическую сварку и с лёгкостью перемещают узлы кузова. Финальный этап производства автомобилей — сборочный конвейер — позволит проследить процесс изготовления LADA, от кузова до схода с линии. Гости воочию увидят, как производятся бестселлеры российского автомобильного рынка.

На производственных линиях можно ознакомиться как с процессом изготовления автомобиля и его деталей, так и с многоступенчатой системой контроля качества. Осмотрев отдельные цеха и оборудование, каждый участник экскурсии сможет ощутить масштаб предприятия. В финале программы — панорамная экскурсия по самой высокой смотровой площадке города на 24-м этаже заводоуправления. Здесь же, в ресторане административного здания, гостям будет предложен бизнес-ланч.

Забронировать место в группе можно, пройдя по ссылке. На странице заказа можно ознакомиться и с правилами посещения АвтоВАЗа, которые необходимо соблюдать, чтобы экскурсия была комфортной и безопасной.