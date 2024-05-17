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Еще один самарский банк признали банкротом

САМАРА. 17 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Арбитражный суд Самарской области удовлетворил иск Агентства по страхованию вкладов (АСВ) о банкротстве коммерческого банка "Спутник". Об этом сообщила пресс-служба инстанции.

"В отношении банка открыто конкурсное производство", — говорится в сообщении суда.

 "Спутник" лишили лицензии на осуществление банковских операций еще 1 ноября 2021 года. Банком России принял это решение из-за выявления крупной недостачи наличных денежных средств, а также полной утраты капитала кредитной организацией.

Отзыву лицензии предшествовало введение в "Спутнике" временной администрации с 9 сентября 2021 года. Именно она и выявила недостачу, что впоследствии стало поводом для возбуждения шести уголовных дел, которые затем были объединены в одном производстве.

В апреле 2022 г. самарский арбитраж принял решение о принудительной ликвидации "Спутника". Функции ликвидатора были возложены на АСВ. По состоянию на 1 января 2024 года, по данным агентства, сумма установленных требований кредиторов банка составляет 1,63 млрд рублей. Имущественная масса при этом равна 1,43 млрд рублей, из них 1,05 млрд (73,7%) уже направлены на проведение расчетов с кредиторами.

По величине активов КБ "Спутник" занимал 295 место в банковской системе РФ. По данным banki.ru, кредитная организация была зарегистрирована в 1990 году под наименованием "Бугурусланский коммерческий банк "Спутник" в форме товарищества с ограниченной ответственностью. В июне 1998 г. банк получил современное наименование — ОАО "АКБ "Спутник". С 2015 г. сменил форму на ПАО, а в ноябре 2016 г. "Спутник" перерегистрировался из Бугуруслана (Оренбургская область) в Самару.

Владельцами кредитной организации, по информации banki.ru, были Николай Тарасенко (10%), Владимир Мухоротов (10%), Сергей Спиридонов (10%), Сергей Полетаев (9,99%), Илья Сабуров (9,94%), Платон Сакварелидзе (9,94%), Артурс Красовскис (9,83%), Павел Никитин (9,72%), Игорь Татарченко (9,57%), Константин Лазарев (7,36%), Алексей Фокин (1,81%).

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