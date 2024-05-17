Полиция задержала подозреваемого в убийстве на ул. Запорожской

В Самаре задержали 37-летнего местного жителя по подозрению в убийстве. Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, 15 мая на ул. Запорожской, будучи пьяным, он избил знакомого. Пострадавший 38-летний скончался на месте от полученных травм.
Видео случившегося попало в интернет. Сейчас подозреваемый задержан.
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И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки