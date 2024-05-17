Пьяный тольяттинец грозился убить подругу

В Тольятти в отношении 47-летнего мужчины возбудили уголовное дело об угрозе убийством. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В начале мая в полицию обратилась 49-летняя местная жительница. Она пожаловалась, что знакомый угрожал убить ее. Женщина выпивала с приятелем у него дома, потом произошел конфликт. Мужчина избил ее и угрожал ножом. Когда он вышел в другую комнату, потерпевшая смогла уйти из квартиры и обратиться в полицию.

Участковые задержали подозреваемого. Оказалось, что он уже был судим за аналогичное преступление. Задержанный признался в нападении и объяснил это тем, что не смог сдержать эмоции из-за алкоголя.

Помимо уголовного дела, мужчину могут наказать по административной статье о побоях.