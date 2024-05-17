Самарчанка лишилась 20 тыс. руб., пытаясь забронировать номер в отеле

В Самаре интернет-мошенники обманули 21-летнюю местную жительницу. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Девушка планировала поездку в другой город и решила на сайте забронировать номер в отеле. Сразу после оформления бронирования ей пришло сообщение в мессенджере якобы от администратора, который сообщил, что необходимо внести предоплату 50%. Также собеседник прислал ссылку на сайт, для оплаты. Самарчанка выполнила требования, указала реквизиты банковской карты и пришедший в смс код подтверждения. После этого администратор подтвердил бронирование.
Но вот приехав в отель, девушка узнала, что сайт с оплатой не принадлежал отелю и она перевела мошенникам 20 тыс. рублей.
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И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки