Самарчанка лишилась 20 тыс. руб., пытаясь забронировать номер в отеле

В Самаре интернет-мошенники обманули 21-летнюю местную жительницу. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Девушка планировала поездку в другой город и решила на сайте забронировать номер в отеле. Сразу после оформления бронирования ей пришло сообщение в мессенджере якобы от администратора, который сообщил, что необходимо внести предоплату 50%. Также собеседник прислал ссылку на сайт, для оплаты. Самарчанка выполнила требования, указала реквизиты банковской карты и пришедший в смс код подтверждения. После этого администратор подтвердил бронирование.

Но вот приехав в отель, девушка узнала, что сайт с оплатой не принадлежал отелю и она перевела мошенникам 20 тыс. рублей.