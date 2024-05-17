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Театр Культура

В Самаре выступит театр "Малый Трианон"

САМАРА. 17 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 18 мая в Струковском саду пройдет VI Международный патриотический фестиваль "Самарское Знамя", посвященный событиям Русско-Турецкой войны 1877–1878 гг., подвигу российских солдат и офицеров в освобождении балканских народов от 500-летнего османского ига, истории Самарского знамени и сохранению исторической памяти о вкладе жителей России в государственность и мирное существование многих стран Европы, развитию народной дипломатии и патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Одним из украшений фестиваля станет интерактивная площадка "Театр "Малый Трианон", артисты которого приехали из Санкт-Петербурга. "Малый Трианон" — это вокальный, драматический и хореографический коллектив, работающий в эстетике барокко и рококо. В своих выступлениях театр сочетает подлинные, воссозданные танцы семнадцатого-восемнадцатого столетий с хореографическими композициями, выдержанными в эстетике времени, одновременно не боясь экспериментировать с различными формами хореографической культуры — от исторической до современной.

Художественный руководитель — Ярослава Бубнова, искусствовед, член международной ассоциации историков искусства и художественных критиков с 1999 года. Член ИКOM, автор многих режиссерских и выставочных проектов в России и за рубежом.

Театр Малый Трианон имел честь выступить на сценах Мариинского театра, Александринского театра, БДТ, Государственной Академической Капелле Санкт-Петербурга, в Георгиевском зале Государственного Эрмитажа Малого зала Филармонии, во дворце Во-ле-Виконт (Франция) театр принимал участие в выступлении на знаменитой Les Soirées aux chandelles, в Эдинбургском замке (Шотландия), замке Дюрсель (Бельгия), во дворцах Сан-Суси и Цвингер (Германия), на вилле Цезарина (Италия) и Рундальском замке (Латвия), во дворце Кадриорг (Эстония) и многих других знаменитых площадок.

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