В Самаре выступит театр "Малый Трианон"

В Самаре 18 мая в Струковском саду пройдет VI Международный патриотический фестиваль "Самарское Знамя", посвященный событиям Русско-Турецкой войны 1877–1878 гг., подвигу российских солдат и офицеров в освобождении балканских народов от 500-летнего османского ига, истории Самарского знамени и сохранению исторической памяти о вкладе жителей России в государственность и мирное существование многих стран Европы, развитию народной дипломатии и патриотическое воспитание подрастающего поколения.
Одним из украшений фестиваля станет интерактивная площадка "Театр "Малый Трианон", артисты которого приехали из Санкт-Петербурга. "Малый Трианон" — это вокальный, драматический и хореографический коллектив, работающий в эстетике барокко и рококо. В своих выступлениях театр сочетает подлинные, воссозданные танцы семнадцатого-восемнадцатого столетий с хореографическими композициями, выдержанными в эстетике времени, одновременно не боясь экспериментировать с различными формами хореографической культуры — от исторической до современной.
Художественный руководитель — Ярослава Бубнова, искусствовед, член международной ассоциации историков искусства и художественных критиков с 1999 года. Член ИКOM, автор многих режиссерских и выставочных проектов в России и за рубежом.
Театр Малый Трианон имел честь выступить на сценах Мариинского театра, Александринского театра, БДТ, Государственной Академической Капелле Санкт-Петербурга, в Георгиевском зале Государственного Эрмитажа Малого зала Филармонии, во дворце Во-ле-Виконт (Франция) театр принимал участие в выступлении на знаменитой Les Soirées aux chandelles, в Эдинбургском замке (Шотландия), замке Дюрсель (Бельгия), во дворцах Сан-Суси и Цвингер (Германия), на вилле Цезарина (Италия) и Рундальском замке (Латвия), во дворце Кадриорг (Эстония) и многих других знаменитых площадок.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.