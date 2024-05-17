Администрация Отрадного заплатит 3 млн руб. на смерть мужчины от упавшего дерева

Отрадненский городской суд рассмотрел иск прокуратуры о компенсации морального вреда за смерть кормильца. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
17 октября 2023 г. дерево упало на 39-летнего отца трех детей. Мужчина погиб.
В интересах детей надзорное ведомство потребовало от администрации города выплатить компенсацию по 1 млн руб. каждому из детей - всего 3 млн рублей. Суд поддержал прокуратуру.
Последние комментарии
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
Я видела это был не пожар, а взрыв
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
На лицо чья-то заинтересованность в этом деле. Ничего святого нет, через детей действуют, силовиков привлекли. Бедняжка газелист с огнестрельным оружием пострадал от рук шестнадцатилетнего подростка...Абсурд и показатель чистоплотности некоторых сотрудников правоохранительных органов.