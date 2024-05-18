16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области задержали охотника-браконьера Полицейские заподозрили главу "Института регионального развития" в мошенничестве Полиция задержала подозреваемого в убийстве на ул. Запорожской Александр Бастрыкин взял на контроль дело об избиении сызранки возле ночного клуба Фигурантом дела о взятках в БМСЭ стал врач Олег Домницкий

Преступления Происшествия

Жителя Самарской области обвиняют в нападении с ножом на незваных гостей

САМАРА. 18 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 32
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области в суд отправили уголовное дело о нанесении тяжких травм. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В феврале 2024 г. 24-летний парень попал в больницу с тяжким ножевым ранением. Позже полицейские задержали подозреваемого — 51-летнего безработного мужчину. Задержанный рассказал, что ночью к нему в дом пришли два незнакомца и спровоцировали драку. Один из них также обвинил мужчину в краже мобильника у его родственника. Позже ссора завершилась, и незваные гости поспешили уйти, но владелец жилья догнал мужчин и ударил одного из них ножом.

Что, на Ваш взгляд, является основной причиной возникновения ДТП?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Вячеслав Гусев 13 мая 2024 02:30 "Зиговавшего" в День Победы подростка доставили в полицию

И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.

Владимир Петрушин 11 мая 2024 10:01 Самарец по совету мошенника инвестировал миллион рублей в никуда

Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁

Лют Brz 23 марта 2024 18:52 Один из подозреваемых в теракте в "Крокусе" получал паспорт в Самарской области

то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...

Валерий Комиссаров 01 февраля 2024 13:52 Обвиняемого в нападении на участницу Паралимпийских игр арестовали в Самаре

Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек

Елена Луцык 07 ноября 2023 16:02 Суд арестовал подростка из Сызрани, подозреваемого в приготовлении к теракту

Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2