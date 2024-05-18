Жителя Самарской области обвиняют в нападении с ножом на незваных гостей

В Самарской области в суд отправили уголовное дело о нанесении тяжких травм. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В феврале 2024 г. 24-летний парень попал в больницу с тяжким ножевым ранением. Позже полицейские задержали подозреваемого — 51-летнего безработного мужчину. Задержанный рассказал, что ночью к нему в дом пришли два незнакомца и спровоцировали драку. Один из них также обвинил мужчину в краже мобильника у его родственника. Позже ссора завершилась, и незваные гости поспешили уйти, но владелец жилья догнал мужчин и ударил одного из них ножом.