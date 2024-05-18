Рыбак из Самарской области потерял деньги, пытаясь купить лодку

В Самарской области жертвой мошенников стал 60-летний рыбак из Борского района. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Мужчина нашел в интернете объявление о продаже моторных лодок и договорился о покупке. Однако лодка была в другом городе, и продавец посоветовал оформить доставку. Для этого он прислал ссылку на сайт грузоперевозчика. Потерпевший ввел там данные своей карты и перевел "страховой сбор" 2 тыс. руб., а через пару часов с его счета списали 25 тыс. рублей. После этого мужчина попробовал еще раз перейти по ссылке, которую прислал продавец, но сайт больше не открывался.