Сотрудница банка спасла тольяттинца от перевода денег мошенникам

В Тольятти 30-летний местный житель чуть не стал жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В апреле ему начали звонить неизвестные под видом сотрудников брокерской компании и обещали легкий заработок. Для этого нужно было всего лишь внести на специальный счет 500 тыс. рублей. Тольяттинец польстился на заманчивое предложение и поспешил в ближайший банк, чтобы оформить кредит.

Сотрудница банка решила расспросить клиента, для чего ему срочно потребовалась такая сумма. Мужчина каждый раз называл разные цели, и девушка поняла, что он стал жертвой мошенников. Она вызвала полицию и приостановила операции клиента.

В итоге уже приехавшие на место правоохранители убедили тольяттинца не выполнять требования мошенника.