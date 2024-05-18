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Преступления Происшествия

Сотрудница банка спасла тольяттинца от перевода денег мошенникам

ТОЛЬЯТТИ. 18 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти 30-летний местный житель чуть не стал жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В апреле ему начали звонить неизвестные под видом сотрудников брокерской компании и обещали легкий заработок. Для этого нужно было всего лишь внести на специальный счет 500 тыс. рублей. Тольяттинец польстился на заманчивое предложение и поспешил в ближайший банк, чтобы оформить кредит.

Сотрудница банка решила расспросить клиента, для чего ему срочно потребовалась такая сумма. Мужчина каждый раз называл разные цели, и девушка поняла, что он стал жертвой мошенников. Она вызвала полицию и приостановила операции клиента.

В итоге уже приехавшие на место правоохранители убедили тольяттинца не выполнять требования мошенника.

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