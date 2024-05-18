Сотрудница банка спасла тольяттинца от перевода денег мошенникам

В Тольятти 30-летний местный житель чуть не стал жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В апреле ему начали звонить неизвестные под видом сотрудников брокерской компании и обещали легкий заработок. Для этого нужно было всего лишь внести на специальный счет 500 тыс. рублей. Тольяттинец польстился на заманчивое предложение и поспешил в ближайший банк, чтобы оформить кредит.
Сотрудница банка решила расспросить клиента, для чего ему срочно потребовалась такая сумма. Мужчина каждый раз называл разные цели, и девушка поняла, что он стал жертвой мошенников. Она вызвала полицию и приостановила операции клиента.
В итоге уже приехавшие на место правоохранители убедили тольяттинца не выполнять требования мошенника.
Последние комментарии
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки