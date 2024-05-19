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Преступления Происшествия

Самарец потерял более 3,5 млн руб., желая заработать на бирже

САМАРА. 19 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 41-летнему мужчине в одном из мессенджеров написал неизвестный и предложил дополнительный заработок на биржевой платформе.

Мужчину заинтересовало предложение, и незнакомец выслал ему подробную инструкцию, как делать стартовые взносы и получать с них еще больший заработок. Самарец последовал инструкции и почти за месяц положил на счет более 3,5 млн руб., а когда захотел вывести прибыль, денег на счете не оказалось.

Мужчина обратился в полицию, по данному факту возбуждено уголовное дело.

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