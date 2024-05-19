Самарец потерял более 3,5 млн руб., желая заработать на бирже

В Самаре 41-летнему мужчине в одном из мессенджеров написал неизвестный и предложил дополнительный заработок на биржевой платформе.
Мужчину заинтересовало предложение, и незнакомец выслал ему подробную инструкцию, как делать стартовые взносы и получать с них еще больший заработок. Самарец последовал инструкции и почти за месяц положил на счет более 3,5 млн руб., а когда захотел вывести прибыль, денег на счете не оказалось.
Мужчина обратился в полицию, по данному факту возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки