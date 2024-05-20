Трое взрослых и ребенок пострадали в ДТП под Тольятти

В воскресенье, 19 мая, в 17:00 на 12-м километре трассы "Тольятти-Ташелка" столкнулись ВАЗ-2114 и Mazda 3. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
В полиции уточнили, что на месте происшествия за медицинской помощью обратились четыре человека, один из них — несовершеннолетний.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия. Также на месте ДТП работали медики и пожарно-спасательный отряд 30 противопожарной службы Самарской области.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!