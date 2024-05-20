Трое взрослых и ребенок пострадали в ДТП под Тольятти

В воскресенье, 19 мая, в 17:00 на 12-м километре трассы "Тольятти-Ташелка" столкнулись ВАЗ-2114 и Mazda 3. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В полиции уточнили, что на месте происшествия за медицинской помощью обратились четыре человека, один из них — несовершеннолетний.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия. Также на месте ДТП работали медики и пожарно-спасательный отряд 30 противопожарной службы Самарской области.