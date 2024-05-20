Виталий Демидов будет совмещать должности главы и зама департамента градостроительства Самары

В понедельник, 20 мая, на еженедельном совещании в администрации глава Самары Елена Лапушкина представила Виталия Демидова. С марта 2024 г. он занимает пост заместителя руководителя Департамента градостроительства. Теперь он будет совмещать эту должность с должностью руководителя департамента.

Виталий Демидов окончил Куйбышевский инженерно-строительный институт им. А. И. Микояна по специальности инженер-строитель, промышленное и гражданское строительство. С 2010 по 2013 годы Виталий Демидов занимал пост заместителя руководителя Комитета градостроительства и архитектуры Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара, руководителя управления городского дизайна и инфраструктуры Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара. Затем был назначен руководителем управления архитектуры градостроительства Департамента капитального строительства и архитектуры Администрации городского округа Новокуйбышевск — главным архитектором.

В марте 2024 г. Виталий Юрьевич стал заместителем руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара, сообщает пресс-служба мэрии.