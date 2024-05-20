Под Тольятти задержали курьеров с 7 кг "синтетики", предназначенных для Ессентуков

В Ставропольском районе Самарской области задержали курьера с 7 кг синтетического наркотика. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В районе с. Зеленовка сотрудники автоинспекции остановили Volkswagen Passat под управлением 24-летнего жителя Магнитогорска. Машина ехала Челябинской области в Ессентуки. Также в автомобиле был 21-летний пассажир, из-за его странного поведения полицейские устроили досмотр.

В расположенном в багажнике сабвуфере лежали четыре пакета и пять свертков с 7 кг эфедрона и мефедрона.

Задержанные рассказали, что приобрели наркотики через интернет и везли для сбыта в Ессентуки.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("Покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере").