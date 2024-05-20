К 2027 г. 85% опорной сети дорог Самарской области будет соответствовать нормативу

В Самарской области в ближайшие годы будет проведен масштабный ремонт региональных трасс, входящих в опорную сеть дорог России. Национальным проектом "Безопасные качественные дороги" по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина поставлена новая задача до конца 2027 года привести в нормативное состояние 85% дорог опорной сети в регионах.

Опорная сеть — это совокупность автомобильных дорог, с помощью которых обеспечивается бесперебойное движение транспортных средств и транспортная связанность территорий страны с учетом основных социально-экономических запросов населения.

В Самарской области расположено более 1,5 тысяч "опорных" дорог, из них 930 км — это трассы федерального значения и 647 км — региональные дороги. По итогам 2023 года нормативное состояние региональной опорной сети составило 65,8%.

В 2024 году отремонтируют 4 "опорных" участка протяженностью 77 км, а именно:

— Кинель — Богатое — Борское протяженностью 35,8 км в Кинельском и Богатовском районах;

— "Сергиевск — Челно-Вершины" — Кошки" — Островка — Новое Фейзуллово — Мамыково — граница района протяженностью 28,7 км в Кошкинском районе;

— Самара — Новокуйбышевск протяженностью 6,8 км в Волжском районе;

— Похвистнево — Клявлино протяженностью 6 км в Похвистневском районе.

Автомобильные дороги обеспечивают выезд транспортных средств на федеральные трассы и являются частью маршрутов движения из Самарской области в соседние регионы.

В настоящее время на объектах активно ведутся дорожные работы. Так, на автомобильной дороге Самара — Новокуйбышевск завершено фрезерование дорожной одежды и начата укладка выравнивающего слоя. Также проводятся работы по уширению проезжей части и спрямлению оси дороги, продолжается ремонт моста через ручей.

На автомобильной дороге Кинель — Богатое — Борское дорожники уже укладывают верхний слой дорожного полотна и обустраивают остановки общественного транспорта.

Капитальный ремонт "Сергиевск — Челно-Вершины" — Кошки" — Островка — Новое Фейзуллово — Мамыково — граница района ведется с 2023 года. В прошлом году в целях обеспечения безопасности дорожного движения в зимний период на проезжей части был уложен выравнивающий слой дорожной одежды. В июне текущего года дорожники планируют приступить к устройству верхнего слоя. Работы на участке дороги Похвистнево — Клявлино начнутся в ближайшее время.

Ремонт вышеуказанных дорог позволит довести к концу 2024 года уровень нормативного состояния дорог опорной сети до 69,3%. В соответствии с соглашением, заключенным между Правительством Самарской области и Росавтодором, к 2027 году нормативное состояние "опорных" дорог должно составить не менее 85%.