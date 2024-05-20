К 2027 г. 85% опорной сети дорог Самарской области будет соответствовать нормативу

В Самарской области в ближайшие годы будет проведен масштабный ремонт региональных трасс, входящих в опорную сеть дорог России. Национальным проектом "Безопасные качественные дороги" по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина поставлена новая задача до конца 2027 года привести в нормативное состояние 85% дорог опорной сети в регионах.
Опорная сеть — это совокупность автомобильных дорог, с помощью которых обеспечивается бесперебойное движение транспортных средств и транспортная связанность территорий страны с учетом основных социально-экономических запросов населения.
В Самарской области расположено более 1,5 тысяч "опорных" дорог, из них 930 км — это трассы федерального значения и 647 км — региональные дороги. По итогам 2023 года нормативное состояние региональной опорной сети составило 65,8%.
В 2024 году отремонтируют 4 "опорных" участка протяженностью 77 км, а именно:
— Кинель — Богатое — Борское протяженностью 35,8 км в Кинельском и Богатовском районах;
— "Сергиевск — Челно-Вершины" — Кошки" — Островка — Новое Фейзуллово — Мамыково — граница района протяженностью 28,7 км в Кошкинском районе;
— Самара — Новокуйбышевск протяженностью 6,8 км в Волжском районе;
— Похвистнево — Клявлино протяженностью 6 км в Похвистневском районе.
Автомобильные дороги обеспечивают выезд транспортных средств на федеральные трассы и являются частью маршрутов движения из Самарской области в соседние регионы.
В настоящее время на объектах активно ведутся дорожные работы. Так, на автомобильной дороге Самара — Новокуйбышевск завершено фрезерование дорожной одежды и начата укладка выравнивающего слоя. Также проводятся работы по уширению проезжей части и спрямлению оси дороги, продолжается ремонт моста через ручей.
На автомобильной дороге Кинель — Богатое — Борское дорожники уже укладывают верхний слой дорожного полотна и обустраивают остановки общественного транспорта.
Капитальный ремонт "Сергиевск — Челно-Вершины" — Кошки" — Островка — Новое Фейзуллово — Мамыково — граница района ведется с 2023 года. В прошлом году в целях обеспечения безопасности дорожного движения в зимний период на проезжей части был уложен выравнивающий слой дорожной одежды. В июне текущего года дорожники планируют приступить к устройству верхнего слоя. Работы на участке дороги Похвистнево — Клявлино начнутся в ближайшее время.
Ремонт вышеуказанных дорог позволит довести к концу 2024 года уровень нормативного состояния дорог опорной сети до 69,3%. В соответствии с соглашением, заключенным между Правительством Самарской области и Росавтодором, к 2027 году нормативное состояние "опорных" дорог должно составить не менее 85%.
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?