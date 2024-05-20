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Экология Общество

В Самарской области молодежь очистила 13 км лесных и прибрежных зон

САМАРА. 20 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Около 13 км лесных и прибрежных зон очистила молодежь Самарской области в рамках эколого-просветительского проекта "Широко шагая". Он стартовал он в 2023 г., а его автор и руководитель - победитель грантового конкурса "Росмолодежь.Гранты" Елена Жменева. За это время в проекте участвовало более 300 человек, они посетили шесть природных маршрутов, попутно убрав мусор с площади около 13 км.

Фото: Жменева Елена

Проект "Широко шагая" - это выезды по различным маршрутам в Самарской области, где жители региона знакомятся с природными достопримечательностями, а также приводят в порядок территорию, убирают мусор. В разработке маршрутов экотроп, уборке лесных и прибрежных зон помогают волонтеры.

"Прибегая к такому приему контраста, мы показали участникам, что любое наше действие возвращается к нам в двойном размере. Например, выбросил фантик в чистом месте - в следующий раз увидишь там свалку. Мы уверены, что именно на конкретных примерах можно донести до человека важность ответственного экологического поведения, воспитать экоосознанность", - отмечает Елена Жменева.

Ключевыми достопримечательностями маршрутов стали уникальные природные объекты Самарской области: Царев курган, Золотой бор, Лысая гора, Ставропольский сосняк, Царевщинское озеро, село Ягодное и другие.

"В Самарской области находятся удивительные по красоте места, которые важно сохранять в их первозданном виде. Мы собственными глазами увидели, как расцветают краснокнижные растения прострел раскрытый, чабрец жигулевский, гусиный лук, ландыш майский, повстречали на маршрутах жука-оленя, ящурку разноцветную, среднего пестрого дятла. Все это природа нашего родного края, которую важно ценить и уважать", - рассказала экоактивист проекта Азиза Рахимова.

Участники проекта смогли посетить авторские мастер-классы, где познакомились с правилами грамотной сортировки отходов, законами экологии и принципами экологичного образа жизни.

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