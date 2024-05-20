Водолазы извлекли из Волги тело пропавшего четыре дня назад мужчины

В понедельник, 20 мая, водолазные группы Поисково-спасательных отрядов Сызрани и Тольятти проводили поисковые работы на акватории Волги в Шигонском районе около села Усолье. Здесь 16 мая пропал 36-летний мужчина.
Как сообщили в ПСС по Самарской области, за помощью в к спасателям обратились родственники пропавшего.
В ходе обследования береговой линии были обнаружены его вещи.
20 мая в 9:10 по заявлению сотрудников полиции водолазы приступили к обследованию акватории. Район поисков был разбит на сектора для обследования. В 12:22 пропавший был обнаружен в 20 метрах от береговой линии на глубине 4,5 метра.
Мужчину доставили до берега и передали сотрудникам полиции.
В поисковых работах было задействовано восемь спасателей.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!