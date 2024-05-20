Водолазы извлекли из Волги тело пропавшего четыре дня назад мужчины

В понедельник, 20 мая, водолазные группы Поисково-спасательных отрядов Сызрани и Тольятти проводили поисковые работы на акватории Волги в Шигонском районе около села Усолье. Здесь 16 мая пропал 36-летний мужчина.

Как сообщили в ПСС по Самарской области, за помощью в к спасателям обратились родственники пропавшего.

В ходе обследования береговой линии были обнаружены его вещи.

20 мая в 9:10 по заявлению сотрудников полиции водолазы приступили к обследованию акватории. Район поисков был разбит на сектора для обследования. В 12:22 пропавший был обнаружен в 20 метрах от береговой линии на глубине 4,5 метра.

Мужчину доставили до берега и передали сотрудникам полиции.

В поисковых работах было задействовано восемь спасателей.